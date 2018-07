Det var under en felles pressekonferanse på fredag at Trump hadde kommet med forslaget, men May mente det var for brutalt, melder BBC.

– Han sa at jeg burde saksøke EU, og ikke gå inn i forhandlinger, sier May til BBCs Andrew Marr.

Donald Trump har vært på statsbesøk til Storbritannia, og fredag hadde han og May samtaler på statsministerens landsted Chequers ved Aylesbury.

«Polerer avføring»

Theresa May har møtt store utfordringer med sin nylig fremlagte Brexit-plan.

Utenriksminister Boris Johnson og David Davis trakk seg begge to i protest mot Mays Brexit-plan for litt under en uke siden. De avgangene kom kun med få timers mellomrom.

Johnson er en sterk tilhenger av Brexit, og har ved flere anledninger uttalt seg kritisk mot statsministerens linje. Ifølge Sky News og flere andre britiske medier skal han ha sammenlignet det å forsvare Mays Brexit-forslag, som hele regjeringen ble enige om fredag 6. juli, med å «polere avføring».

– De ga May troverdighet til å forhandle fram en Brexit-avtale selv om hun ikke var for det. De ga det. Nå har de tatt det vekk. Med tanke på å få en avtale vedtatt er dette dødelig, skrev Sky News' politiske korrespondent Lewis Goodall om Johnsons og Davis' avganger.

May advarer: Kanskje brexit ikke blir noe av

Uten støtte til regjeringens brexit-plan blir det ingen brexit, advarer Storbritannias statsminister Theresa May.

Advarselen kommer etter at USAs president Donald Trump i forrige uke rådet May til å legge mer press på Brussel i brexit-forhandlingene, og etter at partifeller av May har begynt å forlate regjeringen. Flere skal ha truet med å gå, skriver Mail on Sunday.

– Mitt budskap til landet er enkelt: Vi må fokusere på målet. Hvis vi ikke gjør det, risikerer vi å ende opp uten noen brexit-avtale i det hele tatt, sier May.

Advarer partifeller

Mays budskap er et forsøk på å hindre både brexit-forkjempere og brexit-motstandere fra å utøve nok press til å tvinge May til å gå av, skriver avisen videre.

Statsministerens advarsel finner sted før Underhuset til uken skal stemme over regjeringens forslag om at landet skal ut av EUs tollunion etter brexit. Partifeller som vil stemme imot regjeringens plan vil representere «det største forræderi» mot EU-avstemningen og legge Storbritannias utsikter til å kunne inngå sine egne handelsavtaler, død, sier May.​

Store Trump-protester

Trumps Storbritannia-besøk har heller ikke gått knirkefritt. Flere hundretusener marsjerte gjennom Londons gater for å markere sin motstand mot USAs president.

Under protestmarsjen svevde også en diger ballong, formet som en babyversjon av presidenten, utenfor Parlamentet.

– Jeg syns det er veldig festlig. Det er en presis fremstilling av hans politikk, som er så umoden. Han diskuterer aldri som en voksen, sier 23-åringen Paul Fonseca.

– Det var bare en idé jeg og noen venner fant på da vi satt på puben, sier Kevin Smith, en av gruppen på 16 som står bak stuntet, som har fått mye oppmerksomhet.

Smith sier at han og de andre demonstrantene ønsker å vise sin motstand mot «høyrepopulismen og fremmedfrykten som sprer seg både i Europa og USA»