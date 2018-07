Kristian (40) har ventet på nyre siden februar

Tre ganger i uka må Kristian ha dialysebehandling på Ullevål sykehus i Oslo.

Behandlingen er tidkrevende, og Kristian sitter ofte det som tilsvarer en hel arbeidsdag koblet til dialysemaskinen. For at det skal gå litt fortere har han lært seg å gjøre alt på egenhånd.

– Da slipper jeg å vente på at sykepleierne skal stikke alle de andre pasientene først, smiler han.

Kristian har vært nyrepasient hele sitt voksne liv. En medfødt sykdom gjorde at han måtte operere første gang da han var 21. Den gang fikk han en nyre av faren. ​

Etter fem år avviste kroppen farens nyre, og Kristian måtte begynne sin første periode med dialysebehandling. Det varte i ett år og åtte måneder før han fikk transplantert en ny nyre.

Kristian stikker har lært seg å koble til dialysemaskinen på egenhånd. Slik sparer han tid. Foto: Lars Os

Den holdt i ti år, og siden februar har Kristian nok en gang trengt å tømme blodet for vann med dialyse.

– Det går greit nå. Nå er jeg kjent med det, sier han.

– Flere må ta stilling til organdonasjon

Kristian venter ikke i kø alene. Rikshospitalets donasjons- og transplantasjonstall for første halvår i 2018 viser at 363 pasienter nå står på venteliste for å få ny nyre. Det er mer enn noensinne.

Over de siste seks årene har ventelisten for ny nyre økt med hele 87 prosent.

Ifølge styreleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT), Ragnar Skjøld, er en aldrende befolkning og et stadig økende antall innbyggere med livsstilssykdommer årsaken til nyremangelen. Antallet organdonorer har ikke økt tilsvarende.

– Vi er svært bekymret over situasjonen, sier Skjøld.

For å bli donor må man varsle pårørende om at man ønsker å være organdonor. Så kan man fylle ut et donorkort enten ved å printe det ut selv, eller med donorkort-appen.

BEKYMRET: Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT), Ragnar Skjøld, mener situasjonen er kritisk.

Selv om det er en enkel prosess er Skjøld redd for at mange potensielle donorer ikke snakker med pårørende og venner om å være donor.

– Vi trenger at flere tar stilling til organdonasjon. Det er klart at vi har dialysebehandling, men har man ikke en fungerende nyre så dør man, sier Skjøld.

– Å gå i dialyse det er å eksistere, men med en nyretransplantasjon lever man et fullverdig liv, sier Skjøld.

Vil tilbake i jobb

– I dag skal jeg trekke ut én liter vann. Det er slitsomt for kroppen å pumpe alt blodet ut og inn igjen på denne måten, sier Kristian mens han sitter koblet til dialysemaskinen

Han tygger isbiter for å dempe tørsten. Selv om det er varmt og han er veldig tørst kan han ikke drikke. Da må han bare trekke mer vann ut av blodet.