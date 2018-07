– Det er helt sikkert min plan. Det virker som alle vil ha meg til å gjøre det, sier Trump i et intervju med den britiske programlederen Piers Morgan, ifølge The Mail on Sunday.

Han legger til at han ikke tror det fins noen demokrat som kan true ham ved valget i 2020.

– Jeg ser ingen. Jeg kjenner dem alle, men jeg kan ikke se noen, sier han til Morgan, som intervjuet ham om bord på presidentflyet Air Force One.

Ingen demokrat har ennå pekt seg ut som favoritt foran valget om to år. Blant dem som er nevnt, er senator Bernie Sanders, tidligere visepresident Joe Biden og senator Elizabeth Warren.