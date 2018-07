Det har vært en fantastisk sommer så langt. På godt, men også på vondt.

– Sommeren for oss har vært full av rekorder på alle mulige områder. Vi har en generell økning av ulykker, og en enorm økning av grunnstøtinger og båtbranner, sier kommunikasjonssjef i Redningsselskapet, Frode Pedersen til TV 2.

Mange uten forsikring

Samtidig som ulykkestallene stiger til rekordhøyder, lar stadig flere båteiere være med å forsikre båtene sine.

– Man er ikke pliktig å ha forsikring på en båt, og vi ser at mange lar være å ha det, og det er skummelt, sier produktsjef for båtforsikring i If Skadeforsikring, Atle Cato Strøm til TV 2.

I følge Båtlivsundersøkelsen er det 130.000 uforsikrede båter i Norge.

– Betydelig risiko

Samtidig er det nesten like mange båteiere som svarer at de ikke vet om de har forsikring.

– Ved et uhell kan båter gjøre store betydelige skader dersom de treffer personer eller andre båter. Man utsetter seg for en betydelig risiko om man ikke har forsikring, sier Strøm til TV 2.

– Mange har tatt opp lån for å kjøpe båt, og velger samtidig å ikke forsikre den. Dersom båten da synker eller brenner opp har man tapt alt. Det kan bety en økonomisk katastrofe for mange.