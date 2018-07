Tsjekkiske Skoda har lenge vært en salgssuksess her hjemme. Så langt i år er de Norges åttende mest solgte bilmerke, med Octavia i bestselger-rollen.

En annen modell de har lykkes med i det norske markedet er Skodas første SUV, Kodiaq. Den har vært på markedet et drøyt år, og har staket ut en ny kurs for merket.

Bilen har tiltrukket seg mange SUV-glade nordmenn som ønsker god plass, praktiske løsninger og firehjulstrekk – til gunstig pris.

Årets trekkbil

Nylig har Kodiaq vist at den kan trekke mer enn bare kunder.

Britiske Caravan and Motorhome Club har nemlig kåret Kodiaq til Towcar of the Year 2018. Eller: Beste bil til å trekke campingvogn med.

I Sportline-utgave ser bilen ekstra tøff ut.

Her har SUVen konkurrert mot 44 andre biler. Disse ble delt inn i syv ulike prisklasser og to vektkategorier – under 1.800 kg og over 1.800 kg.

I tillegg til å gå av med sammenlagtseieren, ble Kodiaq – som deltok med en 2,0 190 hk TDI DSG 4x4 – også kåret til den beste bilen i prisklassen 350.000 til 400.000 kroner, og den beste firehjulstrekkeren i kategorien under 1.800 kg.

Slik viser de fram en stor bilnyhet

Omfattende testprosedyre

35 år etter sin første kåring, har Caravan and Motorhome Club Towcar of the Year-kåringen i dag flere av de grundigste, og mest omfattende testprosedyrene man finner i bilindustrien.

Alle bilene som deltar må gjennom en rekke tester på banen Milbrook i Bedfordshire. De blir ikke bare bedømt på trekk-egenskaper, men også etter hvor praktisk bilen er i hverdagsbruk som campingvognbil, hvor mye bil du får for pengene, pluss en rekke andre punkter.

Dommerpanelet oppsummerer Kodiaq som rolig, komfortabel og stabil. Dieselmotoren på 190 hk har tydeligvis også appellert godt til juryen.

Skoda: – Joda, det kommer verstingutgave av SUV-en vår!

Ikke ladbar

Fra start har Kodiaq vært tilgjengelig med fem ulike motoralternativer: To forskjellige dieselmotorer og tre bensinmotorer. Motorvolumet strekker seg fra 1,4 til 2 liter, og ytelsene fra 125 til 190 hestekrefter.

Avhengig av motorisering får man enten 6-trinns manuell eller DSG automatgir med seks eller syv trinn.

Inntil videre er SUVen ikke å få som ladbar hybrid. Derimot har Skoda i stedet avslørt at bilen kommer i en heftig RS-versjon, med en BiTDI-motor på 239 hk og 500 Nm.

Her kan du lese mer om den, og rekorden bilen tok på legendariske Nürburgring.

Tillatt hengervekt er på inntil 2,5 tonn. De praktiske egenskapene er med andre ord godt ivaretatt.

