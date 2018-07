Klokken 13:25, søndag 18. juni i fjor, ble det sendt en SMS fra en ukjent mobiltelefon som politiet knytter til sentrale personer i gjengen Young Bloods.

Innholdet i meldingen er kryptisk, men politiet mener at avsenderen av SMSen tilbyr narkotika:

«4. forskjellige typer weed kommet inn Pineapple-Express Shotgun- Express Black- Domino trippel Chees 3G for 500 eller brunt 100 pris».

Dette er en såkalt flåtemelding som er sendt til nærmere 300 mottakere. Ifølge politiet er disse potensielle kjøpere av narkotika.

– Vi mener at meldinger som dette viser at de over tid har organisert seg for å selge narkotika til vanlige mennesker, sier politiadvokat Andreas Meeg Bentzen til TV 2.

Her er et annet eksempel på SMS-korrespondanse mellom selger og kjøper 31.03.17, kl. 12:26 – melding mottatt: Super silver haze og pineapple express 3g for 500 og kommer god brun snart

03.05.17, kl. 16:39 – melding forsøkt sendt, men feilet: Er du på?

06.05.17, kl. 14:56 – melding mottatt: Godis brun inne!



08.05.17, kl. 19:17 – melding mottatt: Blue dream inne 3 gram i baggen



16.05.17, kl. 17:08 – melding mottatt: Super godis inne både brunt og grønt ring vis d trengs



17.05.17, kl. 14:26 – melding sendt: Trenger snø si ifra om du fikser

Tiltalt etter mafiaparagrafen

– Hvem er mottakerne av disse flåtemeldingene?

– Det er folk i alle aldre fra hele Oslo. De aller fleste har inntil nå vært ustraffet, sier politiadvokaten.

Gjennom etterforskning og tekniske undersøkelser har politiet fått tak i meldingene. De har vært i kontakt med flere av kjøperne som for det meste ikke er tidligere straffedømt.

Etterforskningen i SMS-saken har pågått i rundt ett år. Politiet har nå tiltalt seks unge menn etter straffelovens paragraf 79c, tidligere omtalt som «mafiaparagrafen».

Her er politiets bilder av narkotikabeslag som de knytter til Young Bloods. (Foto: Politiet)

Knyttes til Young Bloods

Politiet mener nå å kunne bevisene at gjengen driver med organisert kriminalitet.

– Hvem er disse seks mennene?

– Dette er sentrale medlemmer i Young Bloods. De er hjemmehørende sør i Oslo, sier Meeg-Bentzen.

I tiltalen, som er tatt ut av statsadvokat Tomasz Edsberg, knytter politiet 9,4 kilo hasj og marihuana til de seks mennene.

Ifølge politiet er narkotikaomsetningen svært sofistikert. De mener at stoffet omsettes gjennom flere salgstelefoner. Disse telefonen blir betjent gjennom vaktordninger. Det er via disse telefonene at de såkalte flåtemeldingen er sendt ut, ifølge politiet.

Tiltalen omfatter også skarpladde våpen. Det dreier seg om fire revolvere som skal ha blitt funnet i en bod på ved et spisested på Holmlia.

Disse er tiltalt: Mann (21) fra Lambertseter. Skal ha hatt en sentral rolle i omsetningen av narkotika.

Mann (21) bosatt på Holmlia.

Mann (19) bosatt på Holmlia.

Mann (22) bosatt på Holmlia, et kjent medlem av Young Bloods. Ble skutt i hodet i oktober i fjor. Er i dag pleietrengende.

Mann (23) bosatt på Holmlia. Beskrives som en nær alliert av den antatte topplederen i Young Bloods.

Mann (24) bosatt på Lambertseter.

21-åring med lederrolle

Politiet mener også å kunne bevise at fire av mennene de har hatt befatning med nær seks kilo hasj som ble gravd ned ved en barnehage i Oslo. I tillegg er det gjort flere mindre narkotikabeslag i saken.

– Vi ser alvorlig på denne tiltalen, sier politiadvokaten.

– Det dreier seg om relativt små mengder narkotika?

– Isolert sett kan hvert enkelt funn sees på som lite, men vi vektlegger totaliteten. Det mest alvorlige i denne saken er at man i over et år har forsøkt å selge narkotika via flåtemeldinger til en stor gruppe mennesker, sier Meeg-Bentzen.

Ble alvorlig skadd i skyting

En 22-åring, som ble skutt i hodet på Holmlia i oktober i fjor, er blant de seks tiltalte. Han er i dag lam og pleietrengende. Mannens forsvarer, Carl Rieber-Mohn, har foreløpig ikke snakket med sin klient.

TV 2 er kjent med at en av de tiltalte, en 21-åring, skal ha hatt en lederrolle i narkotikaomsetningen.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Han kjenner seg ikke igjen i store deler av tiltalen, sier mannens forsvarer, Usama Ahmad.

De øvrige forsvarerne har enten ikke besvart TV 2s henvendelser, ikke ønsket å kommentere tiltalen, eller så har de ikke foreløpig ikke snakket med klientene sine.

Lederen på frifot

Den antatte topplederen i Young Bloods, en 27-åring fra Holmlia, er fortsatt på frifot. Selv om han en rekke ganger har vært i politiets søkelys, har politiet ikke klart å få ham dømt for noen av forholdene de mister at han kan stå bak.

Lederen for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

Lederen for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, sier at hun er fornøyd med at de har tatt ut tiltale mot seks medlemmer av Young Bloods. Tidligere i år ble tre andre sentrale skikkelser i det kriminelle miljøet på Holmlia dømt til lange fengselsstraffer for grov narkotikakriminalitet.

– Vi mener at dette har svekket dette kriminelle miljøet, sier hun.

– Hva med bakmennene og lederen i gjengen?

– Der pågår det en innsats, og den er høyt prioritert

Selv om Young Bloods har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, advarer Metlid mot at politiet ikke kun kan konsentrere seg om ett miljø.

– Vi mener at vi har kontroll og at Oslo er en trygg by, og det er viktig at vi klarer å bekjempe kriminelle miljøer som utgjør en trussel ulike steder i byen, sier hun.