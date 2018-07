Cruiseskipene skaper store problemer i Bergen: – Det er galskap

– Det er galskap.

Det sier fungerende byrådsleder i Bergen, Dag Inge Ulstein (KrF), når han får se hvordan byen hans ser ut en julimorgen med relativt lite vind.

I havnen ligger to cruiseskip. Fra skorsteinene siver det ut eksos og damp som legger seg som et lokk over hele Bergen sentrum.

Utslippene skjer i alle landets cruisehavner. I Bergen blir det ekstra synlig, på grunn av byens særegne topografi, med fjell på alle kanter.

– Vi kan ikke ha det sånn lenger, det går ikke, sier Ulstein.

Ett skip = 13 000 dieselbiler

I løpet av sommeren 2018 seiler over 2000 cruiseskip inn i norske havner. De største har et energiforbruk som tilsvarer det samme som små byer. De er i praksis flytende, små samfunn.

Når skipet klapper til kai, går de største motorene av. Men utslippene fortsetter likevel. Mange av skipets funksjoner må holdes i drift, selv om skipet står i ro. Disse funksjonene får strøm fra en generator, som i mange tilfeller drives av diesel. Det er utslippene fra disse generatorene som lager det som ender opp som lokket over Bergen.

Beregninger viser at ett enkelt cruiseskip til kai, kan ha like store utslipp som 13.000 dieselbiler.

Lokket med utslipp fra cruise-næringen har skapt høylytt debatt i Bergen i det siste. De syv fjellene som omkranser byen bidrar til utslippene blir særlig synlig. Foto: Joachim Storvik

Smått, ikke stort

– Løsningen finnes allerede, sier havnesjef i Bergen havn, Johnny Breivik.

Han viser fram landstrømanlegget på Hurtigrutekaien i Bergen.

Et landstrømanlegg er, enkelt forklart, en strømledning som kan plugges i et skip. Bruk av landstrøm betyr at skipet ikke trenger en dieseldrevet generator for å drifte nødvendige funksjoner til kai. Strømmen kommer isteden gjennom ledningen fra land.

– Vi er veldig glad for de landstrømanleggene vi har i Bergen, men når det kommer til de store skipene, de som virkelig har store utslipp, så har vi et problem, sier han.

Havnesjef Johnny Breivik foran et landstrømanlegg som er alt for lite for å betjene de enorme cruiseskipene. Foto: Chris Ronald Hermansen

Byråd: – Smått absurd

Cruiseskipene bruker enorme mengder strøm, og derfor må landstrømanlegget også være veldig stort. Det betyr at det også blir kostbart.

To ganger har Bergen havn søkt om offentlige støttemidler. Begge gangene har søknaden blitt avslått.

– Jeg mener det er smått absurd, når Stortinget har vært så tydelige på at regjeringen gjennom sitt tildelingsbrev til Enova må sørge for at det kommer på plass landstrøm. Likevel skjer det ingenting, sier fungerende byrådsleder i Bergen, Dag Inge Ulstein.

Krever handling fra Elvestuen

Det er Enova som vurderer søknadene om landstrøm, og vurdere hvilke prosjekter som skal få midler, og hvilke som får nei. Denne vurderingen skjer på bakgrunn av en rekke kriterier, som blant annet hvor store klimautslipp man kan redusere per tilskuddskrone.