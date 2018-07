– En trend vi ser nå er at stadig flere kvinner kjøper sexleketøy til mennene sine, og at kvinner nå er mer åpne for at menn eier et leketøy selv, forteller Dorthea Berge, presseansvarlig i Kondomeriet, til TV 2.

Nye tall fra Kondomeriet viser at stadig flere menn og kvinner kjøper sexleketøy til mannens bruk.

I kategorien «prostatastimulator» har Kondomeriet på nett hatt en økning på hele 111 prosent hittil i år sammenlignet med samme periode i 2017.

Trener for å bli bedre

Sexolog Gro Isachsen erfarer at fordommene mot leketøy er mindre enn tidligere. Det gjelder både for menn og kvinner.

– Noen bruker leketøyet alene. Andre sammen med partner. Det er også de som bruker leketøy når de har solosex for å trene seg til å bli bedre elskere, forklarer hun.

PROSTATASTIMULATOR: Slike sexleketøy for menn har fått en stor salgsøkning det siste året. Foto: Kondomeriet

Isachsen forteller til TV 2 at det kan virke som at flere går fra målorientert sex, der målet kun er å få en orgasme, til nytelsesorientert sex, der mest mulig nytelse er poenget.

– Da er det for mange helt greit å bruke de hjelpemidlene som gir bedre sex for dem. Mange menn med partnere som bruker vibratorer, har lavere terskel for å bruke leketøy selv.

Kondomeriet opplyser om at det er alt fra små masturbasjonsegg, til større og mer avanserte varianter som Fleshlight, som selger mest.

– Stadig flere menn har blitt klar over at prostata er deres G-punkt og kjøper sexleketøy for å stimulere denne, selv om flere vegrer seg for å bruke den sammen med en partner, sier Isachsen.

Åpen for nytelse

I 2016 gjennomførte Kondomeriet, sammen med Norstat og Brand Cognition, en undersøkelse som sexleketøy. Der kom det fram at 64 prosent av kvinner sier det er greit at partneren bruker sexleketøy, mot 9 prosent som oppgir at de ikke synes det er greit.

Isachsen tror at grunnen til at kvinner nå har blitt mer tolerante og eksperimenterende, er fordi de har blitt mer opplyste og oppmerksomme på hva som finnes på markedet.

LIKESTILLING I SEXLIVET: Dorthea Berge, presseansvarlig i Kondomeriet, tror at likestilling i samfunnet har ført til likestilling innen sexlivet. Foto: privat

– Det at de har funnet ut at sexleketøy er med på å gjøre sex bedre for dem, blir det også lettere å godta at partneren bruker det.

– Generelt sett har folk blitt mer lekne og åpner mer opp for nytelse og mangfold i seksualiteten enn tidligere, forteller Isachsen.

Berge i Kondomeriet tror at mye av grunnen til denne endringen skyldes av at det har blitt mer fokus på likestilling i samfunnet generelt, og med det kommer også likestilling innen sexlivet.

– Mange kvinner tenker at siden de selv eier et sexleketøy er det helt naturlig for menn å eie ett også. Vi får også tilbakemeldinger om at det har blitt mer vanlig å snakke om sexleketøy med kameratgjengen, sier Berge.

BEDRE SEX: Sexolog, Gro Isachsen, tror at flere menn velger å anskaffe seg et leketøy for å oppnå bedre sex. Foto: Holm, Morten/ NTB scanpix

Kunstig vagina = konkurrent

Sexolog Isachsen forteller at aksepten fra kvinnene varierer utifra hvilke leketøy det er snakk om.

– Penisringer og penispumper er stort sett omtalt som greit. De kan begge forbedre mannens ereksjon, og kan derfor også komme kvinnen til gode.

Derimot er det ett leketøy som enkelte er skeptiske til.

– Flere kvinner reagerer om han bruker en kunstig vagina. Noen kvinner ser på det som en konkurrent, sier Isachsen.

Mathilde Mackowski, eier av sinful.no, Skandinavias største forhandler av sexleketøy på nett, forteller om det motsatte problemet; menn som kjøper vibratorer til kvinner, men som er livredde for at de skal være mer fornøyd med vibratoren enn mannen selv.

– Mange par er redde for at leketøy erstatter hverandre. Derfor er det viktig å finne en måte man kan bruke det sammen, forteller Mackowski.​

– Kvinnene har regjert

Mackowski bekrefter påstanden om økningen av sexleketøy for menn.

– Vi ser en stor økning i år i antall solgte produkter til menn. Det er kvinnene som har regjert de siste ti årene, så det er bra at det har blitt større fokus på menn også, sier hun.

BEDRE PRODUKTER: Mathilde Mackowski, eier av sinful.no, tror at bedre og flere produkter til menn er noe av årsaken til økningen. Foto: privat

Mackowski tror at bedre og flere produkter til menn er noe av grunnen til økningen. Hun tror også at fokuset på å være sunn også har hatt en innvirkning.

– Leketøy kan hjelpe mannen med en ereksjon på en mer naturlig og sunn måte, mener hun.

Bestselgeren til deres nettbutikk er fortsatt den berømte «Fleshlighten», men Mackowski ser også en stor økning i kategorien prostatastimulator.

– Fenomenet prostata har blitt mer og mer vanlig med årene. Vi vet ikke helt årsaken til dette, men flere av våre kunder har lest mye om det på nettet og funnet ut at dette er noe de vil utforske mer, forteller hun.

Hun håper på at synet på menn som hygger seg, vil endre seg med tiden.

– Kvinner som masturberer blitt sett på som sexy og mektig. Det blir ikke menn. Jeg håper noen går i bresjen for mennene til å endre dette inntrykket.

​