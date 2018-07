Den ni år gamle buldoggen Zsa Zsa vant i slutten av juni tittelen som verdens styggeste hund.

Tirsdag denne uken fortalte Zsa Zsas eier, Megan Brainard fra Minnesota i USA, på NBCs «Today», at hunden nå er død.

– Hun har bodd hjemme hos faren min. Han våknet i dag morges og fant henne død, fortalte Brainard tirsdag.

Eieren at hun fortsatt er i sjokk over Zsa Zsas død.

– Det er litt som da hun vant (tittelen som verdens styggeste hund, journ. anm.). Det har gått to uker og jeg kan fortsatt ikke tro det. Det kommer sikkert til å bli det samme med hennes bortgang, sier hun.

Vant kåring

Hundene som deltar i den årlige konkurransen viser frem all sin fullkomne ufulkommenhet.

Zsa Zsa og eieren Megan Brainard under konkurransen i juni. Foto: Josh Edelson

Med sin lange tunge, et heftig underbitt og rosa neglelakk for anledningen, sjarmerte Zsa Zsa dommerne i senk under årets konkurranse. Ifølge eieren satte bulldoggen stor pris på seieren.

– Hun visste at hun var spesiell, sier hun.

Rynker og sikkel

I fjor var det tre år gamle Martha som gikk av med seieren. Hun er en tre år gammel napolitansk mastiff, med et ansikt som pent sagt ser ut som det er i ferd med å renne vekk.

TIDLIGERE VINNER: Den napolitanske mastiffen Martha vant fjorårets konkurranse. Foto: Josh Edelson

Martha var en publikumsfavoritt helt fra begynnelsen, da hun veltet over på siden med det store, rynkete fjeset.

Fjorårets verdensmester var nesten blind da hun ble reddet, men etter en rekke operasjoner kan hun nå se igjen, ifølge eieren Shirley Zindler.

Tidligere konkurranser har også bydd på mye rynker, store tunger, sjelende øyne, utslett og skjeve tenner.

I 2015 var det den pukkelryggede hunden Quasi Modo, på ti år, som hentet pokalen hjem, mens hunden Sweepee Rambo, som er en blanding mellom kinesisk nakenhund og chihuahua, tok andreplassen.