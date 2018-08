Biler er en dyd av nødvendighet, og om det for mange av oss også har et element av lyst i seg, er det praktisk tvingende årsaker som ligger til grunn for at vi bruker mye av pengene våre på å kjøpe dem. Også for de som kjøper kostbare sportsbiler.

Men en sjelden gang oppstår det omstendigheter som gjør at nykjøpte biler blir lite brukt, og til slutt hensatt i en mørk garasje eller låve. Det kan være dødsfall, det kan være tap av førerkort – ja, en hel rekke årsaker, som gjerne har noe tragisk i seg.

Kjøpt som investeringsobjekt

Sjeldnere, men fremdeles ikke helt uvanlig, er det at spesielle biler blir kjøpt nye på ren spekulasjon av folk med penger, som satser på at ubrukte, gamle biler skal bli verdifulle klassikere en dag.

Den annonserte bilen ble solgt på "buy it now"-funksjonen. Kjøperen tok ikke sjansen på en budrunde. Faksimile: eBay.com

Det skjedde blant annet med Corvetten på disse bildene, som en selger i byen Fremont i Indiana, USA, la ut på eBay forleden. Og det tok ikke mange dagene før den var solgt. Uten at det ble noen auksjon av det – kjøperen fant det best å slå til på minsteprisen, og bladde opp 42.000 dollar for den.

Holdt ikke tritt med inflasjonen

I kroner og øre skal det tilsvare rundt 335.000 kroner etter dagens vekslingskurs. Likevel er det mindre enn hva bilen kostet opprinnelig i 1978, justert for inflasjon, hevder bilnettstedet Jalopnik, som omtalte det spesielle bilsalget først.

Bilen så rimelig strøken ut, naturlig nok, og skal være sertifisert av "Bloomington Gold" som en Survivor, hvilket er selve gullstandarden innen Corvette-bedømming. Faksimile: eBay.com

Men det er forståelig at en med litt ekstra penger til overs tok sjansen tilbake i 1978. Corvette fylte 25 år det året, og hadde gjort den så langt største oppdateringen av det ti år gamle karosseriet ved å gi det en stor bakrute, som i sin tur forstørret bagasjekapasiteten fra en god vits til noe henimot respektabelt. For en sportsbil, anyway.

Nå var amerikansk bilproduksjon på den tiden i en rimelig lei skvis mellom krav til lavt forbruk og lave utslipp, og det faktum at teknologien hang igjen i tidligere tiders tunge og ressurskrevende konstruksjoner. Corvetten var intet unntak, og selv om det hadde pågått testing av mindre motorer med turboer og andre nymotens virkemidler en stund, overlevde den gamle støpejerns-V8en på nåde gjennom de tøffe årene.

116 miles er lavt – men ikke unikt på en bil som denne. Faksimile: eBay.com

Populær Pace Car-replika

Som «sportsbil» fikk den ikke mye anerkjennelse utenfor USA på denne tiden. Men i et rimelig sorgtynget hjemlig bilmarked var den fremdeles et lyspunkt, og den gikk – tross alt – best av de amerikanske produksjonsbilene.

Ikke så rart da, at det jubilerende ikonet fikk æren av å bli valgt til pace car i det årets Indy 500-løp. Og ikke det minste rart at Chevrolet gned seg i hendene over muligheten til å bygge en iøyenfallende Pace Car Replika for salg til publikum, med alt det medførte av jubel og gratis markedsføring.

Det er nevnt mange tall på hvor mange slike biler som var planlagt bygget, noe som fra år til år varierte sterkt ut fra ønskene til hver enkelt bilprodusent. Det er i hvertfall klart at det opprinnelig planlagte antallet var langt lavere enn det som til slutt ble fasiten – det hevdes at det stilige designet med stor front- og hekkspoiler og tofarget lakk i sort og sølv med rød pinstriping ble så populært, og pågangen fra forhandlere så stor, at Chevrolet til slutt måtte gi etter og bygge nok biler til at samtlige Chevrolet-forhandlere i landet fikk hver sin bil.

Original window sticker sitter selvsagt klistret til passasjervinduet som den gjorde fra fabrikken. Den bekrefter bilen som en L-82-versjon, dog med automat og sjeldent nok bare delskinn-interiør. Faksimile: eBay.com

Det resulterte i en total Pace Car Replika-produksjon på 6.502 biler. Og ikke rent få av dem ble, med bakgrunn i den samtidige populariteten, sett på som så lovende investeringsobjekter at de ble kjøpt og satt på lager umiddelbart av pengestinne investorer.

Finnes mange på lager

Dermed er det ikke helt uvanlig å finne slike biler i fin og nest inntil ubrukt stand til salgs i dag – det har vært solgt slike biler med til og med lavere kilometerstand enn denne, og det vil sikkert dukke opp flere i årene som kommer.

Var så denne bilen til 42.000 dollar et godt kjøp? Diskusjonen går høyt og lavt på nettet, både blant Corvette-entusiaster og folk som er mer kjølig innstilt til den ikoniske Pace Car´en fra 40 år tilbake. Som et referansepunkt kan nevnes at den første og den siste produserte 1978 Pace Car ble solgt på samme auksjon i USA i fjor, og innbrakte henholdsvis 57.000 og 110.000 dollar – med henholdsvis 42 og 52 miles på odometeret.

Emblemet på panseret avslører at bilen har den største motoren. Faksimile: eBay.com

Bilen som ble solgt denne gang var en utgave med L-82-motoren, som var den kraftigste av to versjoner av den gamle hederlige 5,7 liters «350»-motoren. 220 hester var slik sett ikke for mye i denne bilen, men likevel en velkommen forbedring i forhold til standard L-48 på bare 185 hester. Et mindretall av bilene hadde denne motoren, men samlerne er likevel mest interessert i kombinasjonen av den sterkeste motoren og firetrinns manuelt gir. Denne hadde standard automat – OG interiør i "bare" delskinn, noe som er uvanlig for en Pace Car.

Dersom beregningen av at salgsprisen ikke engang tilsvarer nyprisen pluss inflasjon, får vi håpe at den som kjøpte den som ny har solgt den og tjent noen dollar på et tidligere tidspunkt i bilens liv. Disse bilene var jo såvidt populære allerede som nye, at forhandlerne gjerne lot kundene by over hverandre for å få kjøpe dem.

En god handel? Tja...

Om det var noen god handel for den som kjøpte den nå, er heller ikke så enkelt å si. For fremtidig verdiutvikling finnes det fremdeles mange andre tilsvarende biler der ute, sikkert også biler med den største motoren og manuell kasse som til og med har gått mindre enn denne bilens 116 miles. Og om kjøperen slo til for å kjenne på hvordan det er å kjøre flunkende ny 1978 Corvette i 2018, helt uinteressert i å fortsette jakten på fremtidig investeringsgevinst, ja så er det vanskelig å sette en pris på den opplevelsen.

Uansett er det kanskje det den første eieren burde gjort, også – å nyte bilen, og bruke den. En ny 2019-modell Corvette i dag, som riktignok er en sportsbil av et helt annet kaliber, koster fra 55.000 dollar og oppover. Sammenlignet med en slik var det jo i det minste et kupp…

Hva ville du ha gjort? Kjørt, satt bort for videre lagring – eller ikke kjøpt i det hele tatt? Fortell i kommentarfeltet under!

