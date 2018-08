I den vesle bygda Geithus i Modum kommune finnes det en garasje som mange lokale har et forhold til. Ja, vi sier garasje, men på mange måter er det mer en skikkelig flott pub. Den tilhører Eystein Ranheim (37).

Til daglig jobber han som prosjektleder. Men han er utdannet møbelsnekker, og er ikke fremmed for å snekre, støpe, legge fliser eller mekke litt, heller. Han har etter hvert blitt rimelig god på praktiske ­oppgaver.

Derfor blir det også en del prosjekter, i form av oppussing, hyttebygging og garasje. Nettopp sistnevnte har han nå endelig kommet i mål med. Det tok 10 år.

Detaljfokus

Eystein er ikke helt som alle andre. Han er ekstremt detaljfokusert og et petimeter. 37-åringen er av typen som merker det, hvis du flytter en gjenstand på størrelsen med et knappenålshode fire millimeter til venstre for der han hadde satt den. Her er alt på stell, i vater og dobbeltsjekket – minst tre ganger.

Kort om Eystein Navn: Eystein Ranheim Alder: 37 år Yrke: Prosjektleder hos rørlegger A & J Rosenlund Sivil status: Samboer Hvor stor er garasjen: 50 kvm. Hvilke biler har du i den: Ingen akkurat nå …

Derfor er det ikke bare en lokal vandrerhistorie, at han ble tatt på fersken mens han sto og støvsugde asfalten utenfor garasjen. Det er sant!

– He, he, ja. Det er jo det. Men det er vel det mest ekstreme utslaget på at jeg er litt opptatt av detaljer.

– Litt???

– Ok, ganske opphengt i dem. Jeg må imidlertid understreke at jeg ikke har for vane å ta med støvsugeren ut, altså. Men du skjønner, det var noe barnåler fra et tre hos naboen som hadde blåst bort til garasjen. De var ikke så lett å få bort …

KAN mekke …

Det eneste som er viktigere for Eystein enn at alt er ordentlig, er at folk trives. I denne garasjen er det sosiale øverst på lista.

– Jeg kan ha biler eller motorsykler her inne. Det tar ti minutter å rydde plass. Jeg har blant annet bygget Ola-bil her inn, sammen med sønnen min. Men som regel skjer det såpass mye annet her, at jeg ikke får tid til den slags. Jeg synes det er vel så hyggelig når jeg kan ha kompiser, kolleger, familie og naboer innom, og vi kan slappe av og kose oss. Og i løpet av et år så blir det ganske mye aktivitet her.

Selv om det er mer pub enn garasjen akkurat nå, er det plass til både bil og verktøy. – Men akkurat nå prioriterer jeg andre ting enn mekking, sier Eystein.

Sevalsjordet rørpratarlag

Han tuller ikke. For kalenderen i garasjen er rimelig hektisk. La oss ta noen eksempel. For ikke så lenge siden var den dedikert til barnebursdag med 16 inviterte klassekompiser av sønnen Edvin. 16 barn – og to voksne. Da har du ambisjoner!

Langbord, Playstation, bilbane og prosjektor gjorde at alt gikk som det skulle.

Det har også vært pappa-kveld og mamma-kveld for foreldre i klassen, 17. mai planleggingsmøte og bursdagsfeiring for voksne.

Ikke mye dødtid her, nei.

– Jeg har faktisk opprettet en gruppe på Facebook som heter «Sevalsjordet rørpratarlag». Her er vi 15 venner som er medlemmer. Målet er å samles omtrent en gang i måneden, og bare sitte å prate. Er ikke så lett å få tid til slikt i hverdagen, og ikke så mange steder en kan møtes. Så da er garasjen min et ypperlig utgangspunkt, forteller Eystein.

Tok 10 år

Garasjeprosjektet i Geithus startet egentlig tilbake i 2008. Da begynte Eystein å bygge garasjen sin. I 2010 var den «ferdig». Da ble kompiser og naboer invitert til en liten fest, med campingstoler og ­provisoriske bord på plass.

– Jeg gjorde absolutt alt selv. Både for å spare penger, og fordi jeg liker å holde på.

– Men da jeg først trodde at alt var ferdig, var det jo egentlig bare starten. Det er vel først nå at jeg kan si at jeg er helt i mål. Men det er klart, litt småtteri her og der blir det jo. Jeg har lurt på å få et system der drinker og ølglass kan sendes rundt i garasjen, fra baren …

Det blir mange sosiale samlinger i garasjen i Geithus. Alt fra barnebursdager til planleggingsmøter i 17. mai-komiteen.

Fant billige løsninger

– Det ser jo veldig dyrt ut alt dette her. Hvor mye har det kostet deg?

– Faktisk har ikke garasjen kostet meg mer enn 200.000 kroner. Grunnen til det er at jeg har gjort alt selv, kjøpt inn materialer til en gunstig pris – og brukt rimelige løsninger på både bar og vegger. For eksempel er baren, den ene veggen og benkene laget av tofire, sponplater, bølgeblekk og europaller. Det koster jo ikke mye. Også har jeg fått tønner av lokale bensinstasjoner som brukes til bordene, tomme ølbokser gjør nytten som lys og noen rør jeg hadde liggende brukes til beinstøtte, forteller den kreative Geithusingen.

– Hvor har du hentet inspirasjonen fra?

– Mange steder. Jeg er medlem i ulike Facebook-­grupper og har ikke minst fått gode tips via Pinterest. Jeg tenker at ingenting en har lyst å gjøre selv, er feil. Andre får mene hva de vil, så lenge du er fornøyd. ­Janteloven lever nok godt noen steder, og ikke alle ser ut til å tolerere at noen gjør sine egne ting med garasjen. Det er litt synd, synes jeg. Heldigvis er min opplevelse utelukkende positiv, når folk får se garasjen min, forteller han.

Akkurat det er ikke så vanskelig å skjønne …

Bilinteressert

For øvrig står det innimellom en bil inni her også. Eystein har nemlig interesse for biler – og da helst veteranbiler. Han kjøpte sin første bil som 16-åring, og hadde i mange år en lekker Boble fra 1956 stående. Det var et strøkent eksemplar, som har mange premier fra ulike treff.

– Ja, den fikk stå her. Men i fjor solgte jeg den. Så nå har jeg familiebilen, en Mercedes ML, og en 1977 Chevrolet Corvette C3. Men det skal sies at ingen av dem får stå fast i garasjen da, he, he …

– Men når du blir ferdig med hytta du holder på med nå, hva skal du da bruke tiden til?

– Tja, si det. Jeg skal nok finne på noe. Men samtidig gleder jeg meg også nå til å bare kunne slappe litt av og bruke både garasjen og hytta med familie og venner.

Dessuten starter jeg i disse dager et helt nytt firma, hvor jeg blir forhandler av noen helt spesielle tråsykler. Ruff Cycles. Minner litt om choppere. Det blir spennende. Da er garasjen ypperlig som et lite showroom.

Men selv om det ikke er noen konkrete planer som står og venter, ser vi ikke bort ifra at Eystein plutselig finner seg et nytt prosjekt.

– Jeg har en drøm om en garasje på rundt 300 kvadratmeter. Da kunne jeg hatt fullt verksted, parkert veteranbilene der og mekket, sveiset og bygget. Vi er flere i gjengen her som gjerne skulle hatt det. Så kanskje vi en dag kan spleise på noe, hvis det plutselig dukker opp et egnet lokale, smiler han.

Så lenge Eystein er med, slipper i alle fall kompisgjengen å bekymre seg for at ikke ting blir gjort skikkelig …

