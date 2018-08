Gjengmedlem skrev avskjedsbrev til barna

Kom seg ut

– Hvordan er det å skrive et avskjedsbrev til barna sine?

– Det unner jeg ingen foreldre å gjøre. Jeg ville bare fortelle at jeg er glad i dem uansett hva som skjedde med meg Jeg husker at jeg gråt da jeg skrev det, sier han.

Ali klarte å bryte ut av gjengmiljøet. Han har ikke vært involvert i kriminell aktivitet på mange år, og han er en tilstedeværende pappa.

Det siste året har han flere ganger uttalt seg i pressen der han innstendig ber barn og unge om å holde seg unna gjengmiljøer og rus.

– I dag er jeg veldig stolt over hvor bra det har gått. Den gang da gikk jeg og ventet på å bli drept. Nå gir jeg råd til politikere om hvordan man kan bidra til å forebygge kriminalitet, smiler Ali.

– Brutal vold

Ragnhild Bjørnebekk er voldsforsker ved Politihøgskolen, og har studert gjengmiljøet nøye. Hun forstår frykten Mikael Niaz Ali beskriver, og sier at volden i gjengene er brutal.

– De jeg har snakket med beskriver volden som grusom. Det er vold som gjør folk redde, og det gjør at de holder seg på plass og derfor sliter med å bryte ut fra gjengmiljøet, sier Bjørnebekk til TV 2.

At han fryktet for sitt eget liv, kan være normalt, ifølge voldsforskeren.

– Gjengmedlemmene frykter for grove sanksjoner hvis de bryter normene og reglene i gjengen, sier hun.

Inspirert av USA

Bjørnebekk trekker frem et eksempel fra en fest, hvor et gjengmedlem flørtet med en annen sin kjæreste. Da bestemte de seg for å drepe vedkommende.

– Det endte ikke med drap, og han kom seg unna. Men hvis de føler seg krenket, så bryter det ut et voldsomt raseri, sier forskeren.

Bjørnebekk sier at norske gjenger jevnlig er i kontakt med amerikanske gjenger, og henter inspirasjon derfra.

Forskeren sier også det kan være svært risikofylt å være i familie med noen som er involvert i gjengmiljøet. Hvis et gjengmedlem skal bli utsatt for straff, og vedkommende sitter i fengsel eller av andre årsaker ikke er mulig å finne, kan straffen gå utover familien i stedet.

– Denne volden kan være enda verre, for da har gjengmedlemmene tid til å planlegge hva de skal gjøre, sier Bjørnebekk.

Må endre livet totalt

Årsaken til at det er så vanskelig å bryte ut av gjengmiljøet har, ifølge Bjørnebekk, noe å gjøre med hele det sosiale miljøet. Et vendepunkt kan være å få barn, slik Ali gjorde.

– Ofte så mangler gjengmedlemmer empati for andre og etisk refleksjon. Det gjør at det kan være svært vanskelig å venne seg til et normalt liv, sier Bjørnebekk.

Av gjengmedlemmene hun har snakket med er det noen som har klart seg bra, mens andre har store problemer.

– Mange har rusproblemer, og de er vant til et stort pengeforbruk. Bryter de ut av gjengmiljøet må de endre livet totalt, sier Bjørnebekk.