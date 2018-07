– I stedet for dåp måtte vi planlegge begravelse

Statens Helsetilsyns rapport, 4. juli 2018:

I tilsynet kom det fram at barnet ikke ble tilstrekkelig overvåket etter at det ble startet opp med sepsisbehandling på kvelden, og frem til hun fikk sirkulasjons- og respirasjonsstans morgenen etter. Barnet ble oppfattet som stabilt ut over natten, og det ble ikke erkjent hvor alvorlig tilstanden var. Statens helsetilsyn fant at barnet hadde fått mangelfull oppfølging og overvåkning etter at sepsisbehandling var iverksatt. Statens helsetilsyn har kommet fram til at barnet ikke fikk forsvarlig helsehjelp etter at oppstart av sepsisbehandlingen, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. helsepersonelloven § 4.

Vi har videre kommet til at sykehuset ikke hadde lagt til rette for forsvarlig behandling og oppfølging etter nyoppstått sepsis hos premature barn. Ahus har utarbeidet interne retningslinjer for sykepleiere og leger for oppfølging av nyfødte med infeksjon/sepsis. Disse retningslinjene var imidlertid ikke tilstrekkelig kjent, forstått og etterlevd ved sykehuset. Det forelå også uklare rutiner for ansvarsforhold mellom tilstedeværende leger utenom dagtid. Foretaket har dermed ikke oppfylt lovens krav om å yte forsvarlige helsetjenester i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Statens helsetilsyn har merket seg at de ansvarlige for virksomheten har gått gjennom saken for å se på hvordan de kan forebygge at lignende hendelser skjer igjen.

Se hele rapporten her.​