Mye handler om elbil og Leaf hos Nissan om dagen. Men det er viktig å ikke glemme at de også har modeller i den andre enden av skalaen. Pickupen Navara, for eksempel.

En skikkelig arbeidshest, med kraftig dieselmotor og et barskt ytre. Tidligere i år ble det kjent at Nissan har gått i kompaniskap med islandske Arctic Trucks. Resultatet er en råtøff spesialutgave av pickupen.

Nå har vi i Broom testet bilen, både i terrengløypa og på veien. Det er bare å ønske nye Navara Arctic Trucks AT32 hjertelig velkommen.

Hva er nytt?

Hvert år bygges det rundt 250 Arctic Trucks i Drammen. Nå er det første gang de bygger bil i samarbeid med Nissan. Utgangspunktet for vår testbil er en toseter Navara med 2,3 liters dieselmotor på 190 hk.

Fjæringsveien er det lite å si noe på.

I Arctic Trucks-versjon er det gjort flere grep for å bedre terrengegenskapene ytterligere. Blant annet ved hjelp av økt bakkeklaring, 32 toms hjul og differensialsperrer både foran og bak.

Bilen har fått oppgradert hjuloppheng, med blant annet nye fjærer som er 60 prosent stivere enn de originale. Bakkeklaringen er dessuten 2 cm høyere.

Veltebøyle og trekk over planet er ekstrautstyr.

På toppen av dette ser bilen virkelig grisetøff ut. Arctic Trucks nøyer seg nemlig ikke bare med det rent tekniske. Også visuelt er det en rekke forandringer: Utvidede hjulbuer, nye stigtrinn, en enorm kufanger og en solid veltebøyle bakpå planet.

Vår testbil har det aller meste av utstyr, med unntak av snorkel. Men det trengs strengt talt ikke i løpet av denne sommeren, i alle fall.

Hva er styrker og svakheter her?

Til tross for at bilen er flunkende ny, får den ikke lov til å skinne lenge. Det første vi gjør er å teste bilen på et lukket område, gjennom gjørme og mildt sagt ulendt terreng.

Firehjulstrekk aktiveres, og bilen graver seg gjennom løypene. Det er imponerende hvor lett den gjennomfører oppgavene. I de bratteste bakkene aktiverer vi sperrene både foran og bak. Og vipps er vi i mål.

På innsiden er det hyggelig å tilbringe tiden. Setene er gode og infotainment-skjermen (touch) fungerer bra.

Det er ingen tvil om at Arctic Trucks vet hva de holder på med. Dessuten er ikke utgangspunktet noen dårlig kandidat i terrenget, heller.

På veien merkes det at bilen har en god del ekstra kilo å drasse på. Det grove dekkmønsteret bidrar ikke akkurat til å øke komforten eller veigrepet, heller. I lave hastigheter rumler det ekstra fra hjulene, og bilen er overraskende stiv over vanlige fartsdumper.

I tillegg til planet kan du dra 3,5 tonn med henger. Her snakker vi arbeidsjern!

Når det er sagt, er den komfortabel å dra på langtur med. Her flyter det bare av gårde, og timene raser unna.

Vi synes også motoren har et greit overskudd, selv om Arctic Trucks-utgaven veier mer sammenlignet med en standard Navara. Girkassen girer også mykt og fint, selv om den tidvis kan oppleves noe treg i beslutningene.

Men dette blir i grunnen småpirk. For der bilen hører best hjemme, nemlig i terrenget og på kronglete veier, er den suveren.

Hva koster den?

Noen billigbil er det ikke snakk om. Navara Double cab Tekna, som har fire dører, høyeste utstyrsnivå, automat og 190 hk, begynner på 467.765 kroner.

Så er det interessante spørsmålet: Hvor mye koster ombygningen til Arctic Trucks? I AT32-versjon havner prisen på 79.000 kroner, noe som betyr at varebilen nærmer seg 550.000 kroner. Ikke så aller verst faktisk, med tanke på at den nære slektningen, Mercedes X-Klasse med 190 hk, begynner på 537.000 kroner i standardutgave.

Nissan oppgir forbruket til 0,63 liter/mil. I praksis havner vi noe høyere.

Hvem er konkurrentene?

Vi har allerede nevnt en selvskreven kandidat. Altså Mercedes X-Klasse, som bygger på nettopp Navara.

I tillegg er VW Amarok, Toyota Hilux og Isuzu D-Max nærliggende biler å sammenligne Navaraen med. Alle disse fåes også i Arctic Trucks-utgave.

Firehjulstrekk kan kobles inn og ut i fart.

Vil naboen bli imponert?

Underveis i testperioden får vi overraskende mange blikk både langs veien og på parkeringsplassene. Kanskje ikke så rart. Plasserer du denne ved siden av en Nissan Leaf, ser elbilen nesten ut som en fyrstikkeske i forhold. Den blir knøttliten.

Navara Arctic Trucks er en ruvende bil, som stjeler både plass og oppmerksomhet. Så ja, det er stor fare for at naboen blir nokså imponert om du kommer hjem med denne.

Broom mener:

Arctic Trucks definerer kundene sine i to segmenter: De som virkelig trenger en slik bil, og de som syns det er tøft (livsstilskunden). Nissan Navara AT kan fint havne inn under begge kategoriene.

Bilen fikk ikke lov til å være ren lenge. Denne løypa var forresten barnemat...

En ting er at bilen ser råtøff ut, men den leverer også varene der den skal. På veien fungerer det også godt, men du bør nok ikke ha veldig dårlig tid bak rattet her. For noen skarpe kjøreegenskaper finnes ikke…

Det er heller ikke meningen. Nissan Navara har med god hjelp fra islandske Arctic Trucks blitt både tøffere og bedre enn noen gang.

Som Jan Erik Larssen så fint sa det da han testet Dodge Ram i gamle Autofil-dager: «Dette hadde vært noe og hatt på gården i Hakkadal!»

Det samme føler vi for Navaraen.

Hva mener eierne?

Setene i Navaraen er faktisk inspirert av den vektløse kroppsholdningen til astronauter i verdensrommet. Resultatet er meget god komfort.

Visste du at?

Felgene på Navara AT32 er spesiallaget av Arctic Trucks, og har to ventiler.

Det er montert beskyttelsesplater under hele bilen.

Arctic Trucks har allerede en 35 toms-utgave av Navara på trappene. Den oppgraderingen vil ha en prislapp på 140.000 kroner.

Nissan Navara Arctic Trucks AT32 Motor: 2,3-liter diesel Effekt: 190 hk / 450 Nm 0-100 km/t: 10,8 sek Toppfart: 180 km/t Forbruk: 0,63 liter/mil Lenge/bredde/høyde: 5,3 - 1,85 - 1,84 meter meter Vekt: 1.455 kg Pris fra: 467.765 kroner

