Lancaster-kvinnen Talia Gargan ble kritisert for vekten sin – eller «fat-shamet» – av en følger på Snapchat da hun delte et bikinibilde av seg selv fra Mallorca-ferien på Snapchat.

«Du har litt av en mage. Jeg trodde virkelig ikke det var slik du så ut», skrev mannen til henne.

Men en tilsynelatende upåvirket Gargan fyrte hurtig tilbake mot mannen som sendte de hatefulle meldingene.

– Hahahahaha, jeg er ikke skapt for å imponere deg, din kødd, skriver hun i en meldingsutveksling som hun har delt på Twitter.

Anklages for å «catfishe»

I en annen melding på Facebook Messenger, som tilsynelatende er fra samme person, fortsetter han å fornærme Gargan for utseendet hennes. Han beskylder henne også for å «catfishe», altså at man legger ut falske bilder for å skjule den man egentlig er.

– Jeg er virkelig glad for at du lastet opp dette, hadde vært veldig irriterende å møte deg og kaste bort tid på å bli catfishet, skriver han.

Nice way to knock me down eh 🤗 pic.twitter.com/JmPeqFdyRF — T 🖤 (@taliagarganx) July 3, 2018

– Ikke rart du er f***ings singel!

Da tente Gargan på alle plugger:

«Ikke rart du er f***ings singel kjære, hahaha. Beklager at jeg ikke er en størrelse 6, jeg ble ikke skapt for å imponere deg eller andre mennesker, du er ikke noe spesielt, utseendet betyr ikke en dritt når du er en ekkel p**k som prøver å få andre til å føle seg dårlig. Nå som du har strekt deg så langt har jeg blokkert deg på snap så du aldri får kommentert kroppen min igjen, du må ha et spennende liv.

Nå, pell deg vekk og fortsett med å ta drittselfier av deg selv kjære, ha det. PS: Jeg ville ikke ha truffet deg uansett.»

– Fin måte å slå meg ned på, eh, skrev hun da hun delte meldingene fra mannen på Twitter.

Innlegget hennes begynte fort å spre seg på sosiale medier, og har blitt likt over 17.000 ganger og retweetet 1400 ganger.

HYLLES: Talia Gargan hylles for hvordan hun responderte da en Snapchat-følger begynte å fornærme utseendet hennes. FOTO: Twitter/@taliagarganx

Det har også strømmet inn med støtteerklæringer til Gargan. Rundt 500 har kommentert innlegget hennes og sagt at hun ser nydelig ut, mens flere også bruker muligheten til å slakte fyren som fornærmet henne.

– Fortjener deg ikke uansett, skriver en bruker.

– Dette gjorde meg så sint! Bare vær deg, du ser utrolig ut, skriver en annen.