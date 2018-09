Porsche bryter stadig noen barrierer. Sportsbilprodusenten har nå et mer eller mindre komplett modellutvalg: To SUVer, en sedan (snart to), flere coupeer, cabriolet, targa, superbiler, dieselmotorer, bensinmotorer, ladbare hybrider – og snart sin første rene elbil.

Siste skudd på karosseristammen er stasjonvogn. Men Porsche kaller det selvsagt ikke det. Panamera Sport Turismo er et mye finere navn.

Og sannelig om ikke bilen fortjener noe mer enn å kalles en stasjonvogn, også. For dette er virkelig en doning som byr på mer enn bare et romslig bagasjerom, økt takhøyde i baksetet – og som for første gang gir en Panamera sitteplass til fem personer.

Bagasjerommet er ikke digert. Og ladekabler krever også sin plass. Men for mange holder det med 520 liter til rådighet.

Har ikke glemt røttene

Selvsagt er ikke Porsche bare opptatt av det praktiske. Vel ekspanderer de konseptet sitt – men i bunnen ligger likevel merkets DNA: Sportslighet og kjøreglede.

I Norge er det særlig den ladbare hybriden som er interessant. Den kommer gunstig ut med de norske avgiftene – og det gjør nettopp hybriden til et aldri så lite Porsche-kupp.

Det koster nemlig bare såvidt mer med den ladbare hybriden med 462 hk, firehjulsdrift og en oppgitt elektrisk rekkevidde på 50 km, enn det gjør med bensinmotor på 330 hk.

Da burde vel valget være enkelt? Vi har testet:

Dette har Porsche aldri gjort før

Hva er nytt?

Tidligere har vi testet Panamera E-Hybrid og Turbo S E-Hybrid. Nå er det altså Sport Turismo E-Hybrid sin tur – da altså med den "vanlige" hybridmotoren.

45 kilometer på ren strøm står det respekt av. Etter en time på veien er vi oppe i 0,33 l/mil. Og herifra stiger det fort, om du ikke passer på hvordan du bruker høyrefoten.

Denne har en systemeffekt på 462 hk – og en elektrisk rekkevidde på 50 kilometer.

Det lengste vi kom med kjøring på ren strøm var 45 km. Det er nok for veldig mange i hverdagen.

Du kan fint kjøre en times tid uten at forbruket går noe særlig over 0,3 l/mil. Det er slett ikke verst!

Etter det så drar det seg naturligvis på, men med litt forsiktig kjøring er 0,7-0,8 l/mil på langkjøring innenfor rekkevidde.

Dette er en helt vanvittig familiebil

Hva er styrker og svakheter?

Panamera Sport Turismo er en griselekker familiebil. Den ser faktisk bedre ut som stasjonsvogn enn som sedan. Hekken kommer virkelig til sin rett når bilen ikke forsøker å være en coupé.

Plassen er ikke voldsom i bagasjerommet, men 520 liter blir til 1.390 når du legger ned ryggen på baksetene. For mange er det også en stor fordel at du endelig får en Panamera med plass til fem personer.

Det midterste baksetet er imidlertid rimelig symbolsk. Både beinplass og takhøyde er redusert – og sitteputen smal. Så i praksis har nok Porsche rett, når de kaller bilen en 4+1-seter.

Den går godt. Ikke like hysterisk som Turbo S E-Hybriden med sine vanvittige 680 hk. Men klarer likevel 0-100 km/t på 4,6 sekunder. Det er kjapt!

Kjøreegenskapene er helt enestående for en stor og tung bil som dette. Porsche er i særklasse på dette området. Du kan også velge hvilket modus understellet skal ha. Komfort betyr nettopp det. Da får du en myk og behagelig tur. Ikke fullt så myk som en Mercedes. Men så er jo dette en Porsche, da...

Helt sømløst er ikke overgangen fra ren eldrift til hybrid. Du merker en liten overgang. Kanskje litt skuffende, men ikke det helt store problemet, heller.

Forresten: Testbilen har sportseksosanlegget som gir en særdeles hyggelig knurring.

Dette blir drømmebil for mange familier

Denne rumpa overgår den til en hvilken som helst Kardashian, hvis det er lov å si, i disse post-"me too"-tider...

Hva koster den?

Startprisen er rundt 1,3 millioner kroner. Det er rene kuppet, hvis en sammenligner med Panamera (altså ikke stasjonsvognutgaven) med 330 hk og bakhjulsdrift. Sistnevnte koster såvidt litt mindre, og har da ingen elektrisk rekkevidde, ikke firehjulsdrift, går betydelig dårligere og har et mindre bagasjerom.

Så godt kommer altså ladbare hybrider ut av det i Norge.

Hvem er konkurrentene?

Tja, hvem skulle det være. I denne prisklassen finnes det knapt biler som har lignende totalpakke: En ladbar premiumbil som stasjonvogn – med firehjuldrift.

Designmessig kan man si at den konkurrerer med Mercedes CLS Shooting Brake. Men den er jo ikke lenger i produksjon – og var aldri tilgjengelig som ladbar hybrid.

Audi 7 er ikke tilgjengelig som stasjonsvogn – eller som ladbar hybrid.

Akkurat nå er Porsche følgelig ganske alene her.

Vil naboen bli imponert?

Så til de grader! Hvis ikke er han eller hun særdeles bortskjemt når det gjelder bil! Denne bilen får tommel opp og lange blikk over alt hvor den ferdes.

Fire enderør sladrer om at denne bilen ikke er noen sinke i trafikken. 0-100 km/t sparkes unna på hyggelige 4,6 sekunder.

Broom mener:

Har du mellom 1,3 og 1,5 millioner kroner å bruke på en familiebil – ja, så kan vi på det varmeste anbefale denne. Den leverer rett og slett på alle områder.

Joda, du finner selvsagt langt mer romslige stasjonsvogner, du finner også noen som er raskere. Men totalpakken er så god her, at vi likevel holder en knapp på Sport Turismo.

Eneste aberet er at den ikke leveres med hengerfeste. Det er en dealbraker for noen...

Med sort skinn og sorte lister blir det litt mørkt. Men interiøret oser av kvalitetsfølelse.

Hva mener eierne?

Panamera Sport Turismo er fortsatt så fersk på markedet, at den ikke er omtalt i Brooms bilguide enda. Her er det bileierne selv som skriver bilvurderingen. Men her kan du lese omtalene som ligger inne av vanlige Panamera. Hvis du eier en Sport Turismo håper vi du tar deg tid i noen minutter til å legge inn en omtale. Klikk i tilfelle her

Visste du at:

– Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid klarer 0-100 km/t på bare 3,5 sekunder.

– Sport Turismo har verdens første regulerbare takspoiler på bakluka. Den sørger for opptil 50 kg marktrykk.

– Du kan ikke kjøpe en Panamera Sport Turismo uten firehjulsdrift. Skal du ha ren bakhjulsdrift, må du gå for vanlig Panamera.

Porsche Panamera Sport Turismo E-Hybrid Motor: Bensin + elektrisk Effekt: 462 hk / 700 Nm 0-100 km/t: 4,6 sek. Toppfart: 250 km/t Bagasjerom: 520 / 1.390 liter Forbruk: 0,25 l/mil Lengde x bredde x høyde: 504 x 193 x 142 cm Vekt: 2.190 kg Pris: Fra 1,3 mill.

Porsche Panamera er ganske enkelt en svært grom familiebil.

