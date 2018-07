I fjor gjennomførte mer enn 300 norske ungdommer bilprodusenten Fords gratis kjøreopplæringsprogram, som også er rullet ut i en rekke andre land.

Kjøreprogrammet ble utviklet av Ford Motor Company i samarbeid med amerikanske trafikksikkerhetsmyndigheter for 14 år siden. Målet er å bidra til å redusere de unge sjåførenes overrepresentasjon på ulykkesstatistikken.

I dag har mer enn én million unge sjåfører i 41 land gjennomført Ford Driving Skills for Life.

I år er det den kjente bilentusiasten og tidligere TV-programlederen Jan Erik Larssen som, sammen med erfarne instruktører fra Ford, skal lose de unge sjåførene gjennom kurset.

– Jeg gleder meg! Dette blir både morsomt og lærerikt. Kurset er for ungdommer i aldersgruppen 18–24 år med førerkort – og som ønsker å bli tryggere bak rattet. Nå må de unge selv, men også foreldre, besteforeldre og andre som kjenner unge sjåfører mellom 18 og 24 år, sørge for at deres ungdommer får plass på kurset, sier Larssen.

I forbindelse med kurset får ungdommene blant annet kjenne hvordan nødbrems oppleves.

Uoppmerksomhet avgjørende

I 2017 ble 11 unge mennesker mellom 18 og 24 år drept i trafikken. 78 ble meget alvorlig eller alvorlig skadet, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) engasjerer seg også her:

– Ulike former for uoppmerksomhet utgjør en stor risiko i trafikken. I følge tall fra Statens Vegvesen skyldes hver tredje dødsulykke uoppmerksomhet, og tendensen er økende. Dette er noe ATL ønsker å være med på å rette fokuset mot, sier Jan Harry Svendsen i ATL.

– Mange får en aha-opplevelse

Kursdeltakerne får blant annet prøve utstyr som simulerer alkohol- og narkotikarus samtidig som de gjennomfører enkle, praktiske prøver.

– Dette er viktig fordi sjåførene blant annet får kjenne på kroppen hvordan en nødbrems oppleves, hvor ille det kan gå når du blir distrahert under bilkjøring og ikke minst hvordan rus påvirker kroppen – og dermed bilkjøringen. Mange av fjorårets kursdeltakere fortalte om aha-opplevelser i løpet av opplæringen, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

