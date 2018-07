Lørdag var det dags for verdensmesterskapet i konebæring i den lille byen Sonkajarvi i Finnland.

53 menn fra 13 forskjellige land kastet konene sine over skuldrene, og bar dem gjennom det timelange løpet mens tusener av tilskuere fulgte med fra sidelinjen, skriver Reuters.

Vinnerne av årets verdensmesterskap i konebæring kommer fra Litauen, og er tobarnsforeldrene Vytautas Kirkliauskas og Neringa Kirkliauskiene.

Paret deltok i Sonkajarvi for første gang i 2005. I år slo de også finnen Taisto Miettinen, som har tatt verdensmestertittelen i konebæring seks ganger tidligere.​

Må kvalifiseres

I år er det 23. gang at verdensmesterskapet i konebæring arrangeres, og selv om det kan høres trivielt ut er ikke dette et VM for hvem som helst.

Den cirka timelange løypa, består blant annet at løping, vassing gjennom glatte bassenger og en hinderløype. Alt må mennene forsere med konene sine hengende over skuldrene.

Flere av parene som deltok i mesterskapet lørdag, har vært gjennom kvalifiseringsrunder i hjemlandene sine. Noen av landene som arrangerer slike kvalifiseringsrunder, er Sverige, USA, Storbritannia og Estland.

Vytautas Kirkliauskas og Neringa Kirkliauskiene deltok i VM i konebæring for første gang i 2005. Foto: Lehtikuva

Løper med andres koner

Idéen om å gjøre konebæring til en idrett, skal ifølge Reuters komme fra historien om en mann kalt Rosvo-Ronkainen, som skal ha vært en innbruddstyv på 1800-tallet.

Ifølge historiene testet Ronkainen mulige medlemmer til banden sin ved å få dem til å bære kornsekker eller levende griser gjennom en liknende løype som VM-dektakerne forserer.

Det hevdes også at idretten er inspirert av en enda eldre praksis, nemlig konestjeling. Det har ført til at flere av dagens deltakere, bærer andres koner gjennom løypa.

Finland er for øvrig ikke ukjent med spesielle idretter. Det er nemlig ikke bare konebæring de driver med der. De arrangerer også konkurranser i støvelkasting, luftgitar og mobiltelefon-kasting.