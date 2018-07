Torsdag publiserte New England Journal of Medicine, historien om en 32 år gammel russisk kvinne, som over to uker tok bilder av en klump som beveget seg rundt i ansiktet hennes.

Til å begynne med lå den under det venstre øyet hennes, før den begynte å flytte seg rundt.

– Først la hun merke til en knute under sitt venstre øye. Fem dager senere hadde den flyttet seg til over det venstre øyet hennes, og ti dager senere til overleppen, skriver Dr. Vladimir Kartashev ved Rostov State Medical University i Russland, til New England Journal og Medicine.

Da kvinnen oppsøkte lege, viste det seg at det var en orm som levde under huden hennes.

Bitt av mygg

Kvinnen hadde nylig vært på tur i et område utenfor Moskva, hvor hun skal ha blitt bitt av mye mygg. Antakeligvis var det slik hun fikk parasitten inn i seg.

Allikevel skjer det også at mygg overfører den til mennesker. Det skjer ved at myggen får i seg parasittens embryoer når den suger blod, skriver Washington Post.

I myggen utvikler embryoet seg til en larve, og når myggen biter et dyr eller menneske, benytter larven muligheten til å kravle inn i sin nye vert. Der utvikler de seg til å bli voksne ormer.

​Kvinnen dokumenterte endringene ved å fotografere ansiktet sitt i løpet av to uker, mens ormen vandret rundt under ansiktshuden hennes.

Kan skape reaksjoner

Leger fikk til slitt parasitten ut av ansiktet til 32-åringen, og fant ut at det var en orm av typen Dirofilaria repens. Det er en nematode, eller en rundorm, som vanligvis rammer dyr, som hunder og katter.

Ormen, som finnes i Europa, Afrika og Asia, kan vokse til å bli omlag 15 centimeter land. Den er vanligvis ufarlig, sett bort fra at den kan skape allergiske reaksjoner.

– Knutene førte noen ganger til en lokal kløe og svie, men utenom det hadde hun ingen symptomer, skriver Kartashev om den russiske kvinnen, som bortsett fra en svært ubehagelig opplevelse, kom fysisk uskadd unna det hele.