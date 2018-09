Det har i mange år vært fokus på å få ned utslippene fra bilparken. Bilprodusentene har fått stadig strengere krav å forholde seg til.

Først så vi trenden av mindre motorvolum og downsizing. Så kom elektrifiseringen, i form av hybrid, ladbar hybrid og nå mildhybrid.

Lurer du på hva det siste er? Det er ikke så merkelig. Mildhybrid er relativt ferskt, men det er noe som kommer på stadig flere biler.

Vi har snakket med Mercedes, som i likhet med flere andre har kastet seg på mildhybrid-bølgen.

Økt ytelse

Mildhybrid går rett og slett ut på å kombinere en forbrenningsmotor sammen med et 48-volts batteri og en startgenerator. Sistnevnte er koblet direkte på forbrenningsmotoren, og gjør det mulig å koble denne helt ut i visse faser av kjøringen.

AMG E53 er blant modellene som får mildhybridmotor.

I tillegg vil startgeneratoren/elmotoren bidra med ekstra krefter i de situasjonene man har mest bruk for det, som for eksempel under akselerasjon eller i oppstartsfasen.

Det er altså ikke snakk om et fullverdig hybridsystem som kan lades via stikkontakten hjemme. I stedet regenereres det strøm under kjøring, som gjør at 48-voltssystemet alltid er klar til å bidra.

Slik ser 48-volts batteriet ut. Forholdsvis lite og kompakt.

Elmotoren og batteriet er også langt mindre og mer kompakt sammenlignet med en fullverdig hybridbil.

– Den absolutt største fordelen er at du får en boost i de fasene man trenger det mest. I vår CLS 450 gir mildhybridsystemet for eksempel 250 Nm og 22 hk ekstra, forteller Audun Hermansen, PR- og informasjonssjef i Mercedes Norge.

Ladbar hybrid: – Jeg er sjokkert over forbruket!

Lavere forbruk

Sammen med den nye elbil-serien EQ, har Mercedes investert så mye som 10 milliarder kroner i elektrifisering av bilparken. Det inkluderer utviklingen av nye mildhybrider, som innen 2022 blir å finne i alle segmenter hos Mercedes.

– Hvorfor har Mercedes valgt å satse så mye på dette?

– Som for veldig mange i bransjen, er det et håp om å få ned utslippene maksimalt, uten at det skal gå alt for hardt utover ytelsene. Da blir det i større grad en elektrifisering av flere modeller som gjør at du får samme, eller økt effekt, samtidig som utslippene reduseres, forklarer han.

– I fremtiden vil vi se en økende grad av elektrifisering i både bensin- og dieselmotoren, forteller Hermansen.

Mercedes har to ulike løsninger på mildhybrid-systemet sitt (EQ Boost). På den nye rekkesekseren (M256) sitter startgeneratoren rett tilknytning til veivakselen, mens på 1,5 liters motoren (M264) er elmotoren beltedrevet. Illustrasjonen viser den største motoren, som vi finner i S 450, CLS 450 og AMG E53.

Det korte svaret på hvorfor det satses på mildhybrid er altså økt effekt og lavere forbruk. Men hvor mye lavere forbruk er det egentlig snakk om?

Får alle andre biler til å virke gammeldagse

Ingen konkrete tall

Argumentet til samtlige bilprodusenter som i disse dager utstyrer bilene sine med mildhybridmotorer er det samme: Mer krefter, lavere forbruk og dernest mindre utslipp.

Audun Hermansen i Mercedes-Benz Norge.

Når vi spør Mercedes i Norge hvor mye forbruket faktisk reduseres med, er det vanskelig å få noe konkret svar. Rett og slett fordi det ikke er noen eksisterende motorer å sammenligne med.

For eksempel vil nye C200 leveres som mildhybrid. Den får en ny rekkefirer på 1,5 liter. Utgående C200 har en 2-liters bensinmotor. Det samme gjelder for CLS 450, som kun leveres med mildhybridsystem.

Overgangen til den nye målesyklusen WLTP spiller også en viktig rolle her.

Vi tester: Hvor langt kommer du egentlig på strøm?

Mer krefter, samme forbruk

Det nærmeste eksempelet vi kommer, er å sammenligne nye C180 og C200 EQ Boost. Begge disse bilene er oppdatert etter WLTP.

Oppsummert viser det at C 200 (EQ Boost), sammenliknet med C 180, har høyere effekt og dreiemoment, samtidig som CO2-utslippet er noe lavere og forbruket identisk. Se data under:

C 180

1,6 liter rekkefirer med 156 hk og 250 nm

Forbruk: 6,2-6,5 l/100 km

CO2: 141-149 g/km

C 200 EQ Boost

1,5 liters rekkefirer 184 hk og 280 nm (+16 hk og 160 nm EQ Boost)

Forbruk: 6,2-6,5 l/100 km

CO2: 136-144 g/km

Den nye facelift-versjonen av C200 får EQ Boost.

Ikke slutt på dieselmotoren

Tross mye fokus på elektrifisering av drivlinjer om dagen, bekrefter Mercedes-importøren til Broom at det langt i fra er slutt på bensin- eller dieselmotoren.

Tvert i mot har Daimler investert betydelige summer i utvikling av nye fossilmotorer, og er tydelig på at også dieselmotoren blir med oss videre i lang tid.

Les mer: – Ikke aktuelt å kutte ut dieselmotoren

Se video: Under årets bilmesse i Geneve var en av de største nyhetene da Mercedes avslørte at de kommer med ladbare dieselbiler.

Vil ha «svart boks» og alkolås på alle nye biler

​