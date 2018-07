Denne byen vil ha status som «turiststed»: – Turistene ser en død by uten mennesker

– Det er jo viktig for turistene som kommer til Ålesund og til andre byer å oppleve at byen lever. I dag så gjør regelverket at byen føles stengt. Turistene har samme behovet på en søndag som på en mandag, så det å oppleve byen sånn som vi vil at turistene skal oppleve den, da må ting være åpent. Hvis ikke blir det vanskelig å leve av turismen og for turistene å legge igjen penger, sier Skrede.

Han får støtte av ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap).

– Turistene får et helt annet inntrykk av Ålesund sentrum enn det Ålesund sentrum kan være. Det de ser er en død by, lite mennesker i gatene og det gir et helt annet inntrykk enn det vi ønsker å fremstå som, mener ordføreren.

Må bruke skjønn

Det er Fylkesmannen i Møre og Romsdal som har avgjort at Veiholmen er et turiststed, mens Ålesund ikke er det.

AVGJØR: Janne Woie, Justis og beredskapsseksjonen Fylkesmannen i Møre og Romsdal har gitt Veiholmen status som turiststed. Foto: Arne Rovick

– Veiholmen har dokumentert at det er turisttilstrømningen dit som er avgjørende for at de kan holde åpent handelsvirksomhet. De fastboende er ikke tilstrekkelig kundegrunnlag. Så alternativet til å holde åpent på søndag, er å legge ned, sier Janne Woie, fungerende direktør i justis- og beredskapsavdelingen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

– Men Ålesund får ikke?

– Ålesund er fylkets største by og har handel hele året. Turister om sommeren bidrar jo til at det er større omsetning om sommeren, men det er slik at Ålesund ikke er avhengig av turistene for å overleve som handelssted, sier Woie til TV 2.

– Er dette vanskelige saker for dere?

– Dette er et regelverk som gir rom for skjønn. Så det er en konkret helhetsvurdering i den enkelte sak som Fylkesmannen gjør. Vi ser hva lovgiver ønsker at vi skal legge vekt på, og om det er kommet inn innspill i høringene fra ulike parter og også hvordan det politiske stiller seg til søknaden, forklarer Janne Woie.