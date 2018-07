Tirsdag gikk England videre til kvartfinale i fotball-VM, etter å ha slått Colombia i en nervepirrende straffesparkkonkurranse.

Før seieren mot Colombia, har England røket ut i tre av tre straffesparkkonkurranser i VM-sammenheng. Tar man EM med i beregningen, er tallet seks av syv.

Dette er også første gang engelskmennene har kommet seg videre i et VM-sluttspill siden 2006, og laget er dermed nærmere å hente troféet hjem, enn de har vært på lenge.

Sendt ut retningslinjer

Men nå er altså «Three Lions» klare for kvartfinale. Dermed kommer fotballglade engelskmenn til å hope seg opp på puber og foran TV-skjermer, for å få med seg den historiske kampen mot Sverige.

Men for alle lar ikke dét seg gjøre. For til tross for historisk kvartfinale, er det også andre viktige ting som foregår på lørdag. Blant annet er tidspunktet for kvartfinalen også et tidspunkt hvor svært mange bryllup går av stabelen.

Nå har Den engelske kirke sett seg nødt til å sende ut retningslinjer for de som deltar i bryllupsseremonier rundt om kring i det ganske land.

Det blir nemlig rødt kort til bryllupsgjester som lar seg friste til å ta en titt på mobilen for å sjekke kampen, det skriver AFP.

– Slå av mobiltelefonene

Pastor Sandra Millar, sjef for «livshendelser», i den engelske kirke, har sendt ut retningslinjene.

– For de som er med i en bryllupsseremoni klokken 16 (norsk tid, journ. anm.), vil jeg oppfordre dere på det sterkeste til å være sikre på at dere er fullstendig tilstede for det lykkelige paret, og slår av mobiltelefonene deres på forhånd, sier hun til Daily Telegraph.

Men det er nok ikke bare bryllupsgjester som vil kjenne på fotballnervene lørdag. Antakeligvis vil også mange som selv står foran alteret være spent på hvordan det går med landslaget.

– Som England fans vil dere kanskje oppleve litt nerver, men dere kan være sikre på at det også vil bli den beste dagen i deres liv, med minner å verdsette. Hvem vet, når klokken blir 18 (norsk tid, journ. anm.), er det kanskje noe dere deler med resten av nasjonen også, sier Millar.

Tilrettelegger bryllup

Mens noen stenger fotballen fullstendig ute fra bryllupene sine, velger andre å tilrettelegge den store dagen etter den store kampen.

Matt Yeo og Sophie Wood er blant de som skal gifte seg lørdag. De har bestilt en parabolantenne til sin bryllupsmottakelse.

– Det har endret planene våre ganske dramatisk, sier Matt til Telegraph, og legger til:

– Jeg må bestille en antenne, en prosjektor, en TV og alle kablene i løpet av veldig kort tid.