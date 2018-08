Det er litt rabalder rundt dieselmotoren om dagen. Spesielt i Norge hvor elbilbølgen bare blir større og større.

Men det er ikke nødvendigvis slik at det er slutt for dieselmotoren ennå, selv om markedsandelen her hjemme går ned.

Tvert i mot er det flere bilprodusenter som fortsetter utviklingen av nye diesel- og bensinmotorer. Vi har tatt en prat med Mercedes-Benz Norge, som bekrefter at det langt i fra er slutt for dieselmotoren.

Utvikler nye motorer

– Mercedes har ingen ambisjoner om å legge ned hverken bensin- eller dieselmotoren. Tvert i mot har Mercedes investert store summer i utvikling av nye motorer de siste årene, forteller Audun Hermansen, PR- og informasjonssjef i Mercedes Norge.

AMG GT 4-Door er en av få Mercedes-modeller som ikke leveres med dieselmotor.

Daimler AG, som blant annet eier Mercedes-Benz, investerer så mye som 70 milliarder kroner i utvikling av nye motorprogram, og 5 milliarder i helt ny fabrikk i Europa. Dette inkluderer nye 2- og 3-liters dieselmotorer. Sistnevnte debuterte på facelift-versjonen av S-Klasse, mens 2-literen fikk vi først se i nyeste generasjon E-Klasse.

– Jeg er overbevist om at moderne forbrenningsmotorer vil fortsette å være en relevant del av drivlinjemiksen i lang tid fremover. Det indikeres at nullutslippsbiler vil stå for inntil 25 prosent av Daimlers globale nybilsalg i 2025, i tråd med anslagene fra andre store bilprodusenter.

– Med andre ord vil majoriteten av salget fremdeles være knyttet til forbrenningsmotoren, i en aller annen form, legger Hermansen til.

Norge utgjør 0,2 prosent

Dette understreker viktigheten av at bransjen fortsetter å utvikle stadig renere diesel- og bensinmotorer, parallelt med innfasingen av elektrifiserte kjøretøy.

– Innen 2025 har Stortinget ambisiøse mål om å utelukkende selge nullutslippsbiler. Hva tenker Mercedes om det?

– I et globalt perspektiv utgjør det norske markedet 0,2 prosent av nybilsalget. Det er med andre ord lite realistisk å tro at store produsenter som Daimler vil skreddersy utvikling av ny teknologi og produksjonslinjer etter norsk etterspørsel alene.

Nye CLS er blant modellene som leveres med en nyutviklet rekkeseks dieselmotor på 3 liter. Det er faktisk den kraftigste dieselmotoren Mercedes noen gang har laget. Ytelsene er 340 hk og brutale 700 Nm.

– Norge er et langstrakt land, der innbyggerne har ulike behov. La myndighetene sette målet, men la ingeniørene og kundene bestemme hvordan vi når det, sier Hermansen til Broom.

Både fossil og el

– Så Mercedes har ingen tanker om å trappe ned på dieselmotoren?

– Ikke i det hele tatt.

– Samtidig er det sånn at Mercedes har fokus på å tilby en bred portefølje, og la markedet selv bestemme hvilke motoralternativer og type biler som produseres i fremtiden, forklarer han.

Audun Hermansen forteller at Mercedes vil la kundene bestemme.

I dag leverer Mercedes både bensin, diesel, ladbar hybrid og mildhybrid. Straks kommer også en storsatsning på rene elbiler – i form av den nye EQ-serien.

– Dersom det i fremtiden skulle bli forbud mot nye dieselbiler i Norge, vil Mercedes ha en stor line up av elektriske og delelektriske biler på det tidspunktet.

Allerede i 2022 skal Daimler ha 10 helelektriske modeller på markedet. Den første kommer neste år, og blir en mellomstor SUV på størrelse med dagens GLC. Les mer om den her.

Dieselhybrid

En av de største nyhetene under den store bilmessen i Genève tidligere i år, fant sted da Mercedes annonserte at de skal satse på dieselhybrider.

I dag er det bensinmotorer kombinert med el som gjelder. Men allerede til høsten er det klart for lansering av de splitter nye dieselhybridene, som i første omgang blir tilgjengelig på E-Klasse og S-Klasse, før C-Klasse følger neste år.

I første omgang skal det være snakk å kombinere dagens 2-liters dieselmotor på 194 hk sammen med en elmotor på 90 kW. Det betyr en samlet effekt på over 300 hk.

Først neste år kommer volummodellen C-Klasse som dieselhybrid.

Det er heller ingen overraskelse at dreiemomentet vil økes betydelig på grunn av bunndraget fra dieselmotoren. Totalt er det snakk om hele 700 Nm på den kommende hybriden – det samme som leveres fra dagens AMG C 63 S.

Dieselhybriden vil kort oppsummert gi mer krefter, økt moment og lavere forbruk.

– Vi går en spennende tid i møte. Mercedes skal levere både på elektriske biler, samt bensin og diesel. Slik vi ser det i dag står fremdeles diesel (utenfor enkelte bykjerner) veldig sterkt, og har en sentral rolle i å redusere verdens CO2-utslipp.

– Det er rett og slett vanskelig å se for seg at det ikke dukker opp både nye og oppgraderte dieselmotorer, som er viktig for de globale klimamålene, avslutter Hermansen.

