Vi skal ikke så mange år tilbake i tid før det var obligatorisk i bortimot alle biler: Reservehjulet lå under gulvet i bagasjerommet, under bilen, eller i noen tilfeller var det montert på bakluka.

Slik er det ikke lenger. Men denne endringen har nok gått hus forbi hos mange.

I en landsdekkende undersøkelse gjort av Infact nylig, svarte hele 58,8% at de har reservehjul i bilen. Produktsjef hos Dekkmann, Torleiv Dalen Haukenes, er redd for at mange av disse ikke er klar over at de faktisk ikke har reservehjul.

– Mange av de som har svart på vår undersøkelse har helt sikkert full kontroll, og vet at de har reservehjul, men jeg er redd mange feilaktig tror de har det. Opplysningsrådet for Veitrafikken uttalte til VG for seks år siden at kun 13 prosent av nybilene i Norge har reservehjul, og det er grunn til å tro at tallet er enda lavere i dag.

Nesten 60 prosent svarer altså at de har reservehjul i bilen sin, mens det er grunn til å tro at kun rundt 10 prosent av nybilene i dag leveres med reservehjul.

Blitt erstattet av reparasjonssett

– Det er jo synd om man tror det ligger et reservehjul i bagasjerommet, og så oppdager ved en punktering at det ikke er noe der. Heldigvis er moderne biler utstyrt med reparasjonssett, men da gjelder det å bruke dette riktig, forklarer Haukenes, i en pressemelding.

Settene som følger med nye biler fungerer i utgangspunktet godt som nødløsning ved riktige forutsetninger og bruk. Problemene oppstår når de strandede ikke leser bruksanvisningen godt nok, eller det er store skader på dekket.

– For å få sprøytet inn tetningsmiddelet i dekket må man fjerne en del av ventilen. Det følger som regel med et lite verktøy til dette i settene, men hvis man ikke leser bruksanvisningen vil man ikke få nok tetningsmiddel inn i dekket, sier Haukenes.

Ta eventuelt med et vinterhjul

Reparasjonssettene har også begrensninger når det gjelder hvor store hull de kan tette. Hvis man ikke merker at bilen har punktert før det har gått en stund, kan dekket ha fått skader som gjør at det ikke nytter med tetningsmiddel. Og hvis punkteringen skyldes et fremmedlegeme, har Haukenes et krystallklart råd til de som skal bruke tetningsmiddel.

– La det som forårsaket punkteringen bli værende i dekket! Hvis du tar det ut, er sjansene for at hullet er for stort til å tettes større, sier han.

Et annet alternativ hvis man ikke har reservehjul, er enten å kjøpe et reservehjul, eller å ta med et vinterhjul i bagasjerommet. Og husk både jekk og hjulvinne. Å bli stående flere mil unna hjelp med en flenge i dekket kan bety flere timer venting – noe som kan være svært kjedelig, dersom du ikke er godt forberedt.

– Hvis du skal kjøre steder hvor du er langt unna hjelp, er det smart å for eksempel ta med et vinterhjul i bagasjerommet. Kjører du stort sett på steder hvor det er relativt tettbefolket holder det å lese bruksanvisningen til reparasjonssettet nøye – aller helst før du faktisk trenger det, avslutter Haukenes.

