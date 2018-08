Trafikken på norske veier er roligere i feriemånedene.

Det bidrar også til at det blir færre skader, antall bilskader ligger ti prosent under normalen.

– Det hjelper på statistikken at det er mindre rushtrafikk og hverdagsstress, sier Roger Ytre-Hauge, fagsjef på motor i Frende Forsikring.

De fleste ulykker skjer en helt vanlig ukedag når du må rekke barnehagen eller et møte. Veihjelp og bilberging er derimot typisk for juli og august.

Sommer og motorstopp

– Her ser vi 30 prosent flere saker enn snittet ellers i året, forteller Ytre-Hauge.

Det har motortakstsjef i Frende, Svein Monsen, forklaringen på:

– Skjer det noe med bilen, er det mye vanskeligere å håndtere når du er langt hjemmefra. Ikke kan du få hjelp av naboen eller noen du kjenner, og du vet ikke nødvendigvis hvor nærmeste verksted er, sier han.

Mange får veihjelp et stykke hjemmefra, men gjerne med noe som er enkelt å fikse.

– Flatt batteri, radiator som blir for varm, punktering som du ikke får skiftet selv eller nøkler innelåst i bilen er blant sakene vi får meldt til oss, bekrefter Ytre-Hauge, i en pressemelding.

Forberedelser før ferien

For å unngå overraskelser på langturen, kan det være greit å ha gjennomført service på bilen i god tid før turen starter.

– Mange kjører til det sier stopp. Det er ikke så lurt, sier Monsen. Han råder nordmenn til å forberede seg mentalt på hva som kan skje underveis.

– Tenk gjennom hva du skal gjøre om du blir stående langs landeveien, enten med motorstopp eller i lang kø, sier han.

– Ha telefonnummer til veihjelp lett tilgjengelig, og ha litt mat og rikelig med drikke. Det blir fort varmt om bilen blir stående i sola.

Færre kolliderer, men flere trenger bilberging. Det sier Roger Ytre-Hauge, fagsjef på motor i Frende Forsikring

Mange nordmenn får en dårlig start på ferien ​

Uvant og tettpakket

Underveis gjelder det å tilpasse kjøringen etter forholdene.

– Vi kjører på ukjente steder under uvante forhold, og vi er mange i bilen. Stikkordene er riktig fart og riktig avstand, sier Roger Ytre-Hauge.

Han minner også om å pakke bilen riktig, både av hensyn til tyveri og på grunn av bilens kjøreegenskaper:

– For mange tunge ting kan gjøre bilen vanskelig å styre. Et godt råd er å pakke de tyngste tingene nederst, og helst langt foran i bagasjerommet eller inn mot seteryggen, og sikre løs last, sier fagsjefen.

– Du vil ikke risikere at bagasjen kommer flygende og skader deg eller passasjerene ved en kollisjon, sier han. Må du bråbremse i 50 km/t vil en 20-kilos sekk komme flygende som et prosjektil på 1,25 tonn.



Brooms egen bilekspert, Benny Christensen, har også en teori om hvorfor færre bulker nå enn tidligere:

– Det skyldes nok flere ting. Bilene får jo stadig flere assistentsystemer som automatisk nødbrems, ESP, antiskrens, parkeringssensorer både foran og bak og ryggekamera, bare for å nevne noe. Kanskje tar folk det litt mer med ro og er litt mer tolerante og mindre stresset i trafikken også. Jeg håper i alle fall det. Dette i sum vil jeg tro bidrar til å redusere antall skader, sier han.

– Når det gjelder det at antall motorstopp øker, så overrasker det litt. Men selv om vi kjøper oss dyre biler så opplever jeg stadig at folk er slumsete med å ta service og se etter bilen. Mange synes det er for dyrt, selv om de kjører bil til både 500.000 og 600.000 kroner. Oljeskift og et ettersyn av de viktigste punktene burde egentlig være obligatorisk før man drar på langtur, avslutter Broom-Benny.

