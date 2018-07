Politiet i Minersville i Pennsylvania mottok nylig et anonymt brev fra en mann ved navn Dave.

Etter alt å dømme hadde mannen gått rundt med dårlig samvittighet i 44 år.

Endelig tok han pennen fatt og fikk lettet på samvittigheten.

I en konvolutt med nedskriblet returadresse «Feeling guilty, Wayward Road, Anytown, Ca», lå en parkeringsbot fra 1974.

Sammen med boten fant politiet en håndskrevet lapp:

«Kjære politistasjon. Jeg har båret rundt på denne parkeringsboten i over 40 år. Jeg har alltid hatt intensjon om å betale den. Tilgi meg for å ikke gi dere mer informasjon. Med respekt, Dave.»

Det skyldige beløpet fra 70-tallet var to dollar, omlag 16 kroner. Men Dave var generøs, og hadde lagt til tre ekstra dollar i konvolutten.

– Han ga oss fem dollar etter 44 år. Det betyr at jeg har tjent tre dollar. Jeg kan nå pensjonere meg, sier politisjef Michael Combs til nyhetsstasjonen WNEP.

Ifølge nettstedet ville den samme boten i dag hatt et skyldig beløp på 20 dollar. Politisjefen sier at bilen hadde et registreringsnummer fra delstaten Ohio.

– Vi setter pris på at denne personen har betalt boten, og igjen oppmuntrer vi andre til å gjøre det samme, fortsetter Combs.

Han avslutter med å si at han gjerne vil finne Dave for å kunne si ordentlig takk – og prate litt.