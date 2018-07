26 år gamle Aisha Shezadi, er født og oppvokst i Norge, men reiste fra Bærum til Syria i 2014 for å slutte seg til den såkalte islamske staten.

Da IS gikk i oppløsning høsten 2017 forsøkte hun å flykte tilbake til Norge, men ble arrestert av de kurdiske styrkene.

​– Mitt ønske var å leve under islamske lover, under min skaper Allah. Det er enhver muslims drøm. Jeg ønsker å leve i et kalifat, sier Shesadi til TV 2.

– Men etter hvert fant jeg ut at det var ikke en islamsk stat. Det var for over ett år siden. Da fant jeg ut at de ikke fulgte den rette vei; at de ikke fulgte islamsk lov, og det var da jeg forsøkte å flykte, sier hun.

Intervjuet med Shezadi er gjort i Al-Hol-leiren i den kurdisk-kontrollerte delen av Syria. Et lokalt produksjonsselskap har fått offisiell tillatelse til å gjennomføre intervjuet for TV 2. Det hele skjer på engelsk, for at vaktene skal kunne høre hva som blir sagt.

Vi får heller ikke spørre om hun har blitt avhørt av andre lands etterrettningstjenester eller hva hun vet om de andre norske statsborgerne som forlot Norge for å slåss for terrorhæren til IS.

– Det er varmt her, og svært farlig for barna. Senest i dag fant jeg en slange utenfor teltet mitt, forteller Shezadi.

Mener alle andre gjør som IS

Kvinnen tilbragte fire måneder i et kurdisk fengsel før hun ble plassert i leiren der hun nå har bodd fire måneder sammen med sin to år gamle sønn.

– Det er som et fengsel. Vi får ikke gå ut uten vakter. Vi får dårlig hjelp på sykehuset her. Mange barn er syke og trenger medisinsk behandling, noe de ikke får her, sier hun.

Tusenvis av mennesker ble henrettet og drept under IS’ styre. Senest denne uken startet arbeidet med å åpne og identifisere likene i nok en massegrav i Raqqa. Byen var IS’ selverklærte hovedstad, og stedet der Shezadi bodde i flere år.

– Hva tenker du om drapene IS stod bak, og massegravene som nå blir avdekket?

– Hva annet forventer du når det er krig, spør hun tilbake. Hva gjør alle andre mot IS? De gjør bare det samme. Det kalles krig.

Mener Norge er forpliktet til å hjelpe

– Ser du ikke at det er et paradoks at du påberoper deg hjelp fra norske myndigheter, samtidig som du sluttet deg til en organisasjon som er i mot alt hva Norge står for?

– Jeg tror ikke Norge, norske politikere eller nordmenn flest ønsker meg tilbake. Kanskje de vil gjøre hva som helst for å hindre prosessen med å få meg tilbake?

Shezedi mener Norge som demokrati er forpliktet til å ta henne i mot.

– Norge holder en høy fane når det gjelder demokrati verden rundt. Så kanskje Norge skal leve opp til sin egen standard?

– Så selv om de trolig hater meg og ikke ønsker meg tilbake, så bør de gjøre det de er forpliktet til, for jeg er en norsk statsborger.

UD: Kan ikke forvente bistand

Utenriksdepartementet sier borger som drar til land som reiserådene advarer mot å reise til, ikke automatisk kan forvente å få hjelp - uavhengig av årsaken til reisen.

– Hvis en norsk borger velger å dra inn i det landet i strid med vårt reiseråd, så påtar den personen seg et stort ansvar så lenge den personen befinner seg i det landet. Da kan ikke vedkommende regne med bistand fra norske myndigheter, sier pressetalskvinne Siri R. Svendsen i Utenriksdepartementet til TV 2.

– Hvilken betydning har det for norske myndigheter at det er barn involvert i slike saker?

– Våre reiseråd gjelder for norske borgere uansett og utenrikstjenesten har ikke mulighet til å hente mindreårige fra utlandet. Det handler både om foreldreansvar og manglende lovmyndighet utenfor norske grenser, sier