– Han skjønner ikke hvorfor de andre barna ikke har samme arr som han

– Nå må han inn hver 9. måned. Men fortsetter det å se like bra ut, kan det hende de øker til hver 3. eller 5. år. Det kommer an på prognosene. Det kan også hende at det må nye operasjoner til når han blir større. Det er det vanskelig å si noe om nå, forklarer moren.

Det er snart to år siden Maja (13) ble operert som den yngste i Norge med defekt hjerteklaff. Fra å fysisk henge etter de andre, har operasjonen snudd opp ned på livet hennes.

Hun har nå begynt på ungdomsskolen, og er en aktiv turner på fritiden.

LISEBERG: Her smiler Maja fra pariserhjulet i Liseberg. (FOTO: Privat)

– Denne uken begynner hun med jazzdans også, forteller moren, Annelie, til TV 2.

Ny og aktiv hverdag

Mammaen forteller at de første ukene på ungdomsskolen har gått fint, og at Maja har blitt tatt godt i mot.

– De fleste vet jo at Maja er med i «Hjertebarna», men alle tilbakemeldingene har bare vært positive. Hun synes ungdomsskolen er mye morsommere enn barneskolen og liker friheten der, forklarer Annelie.

Bortsett fra en tur til Gøteborg og en liten tur til Kiel, har familien kost seg hjemme i ferien. Det fine været har passet perfekt med den nye og aktive hverdagen.

De har også vært på TV, nærmere bestemt «God sommer Norge» på TV 2.

– Det var litt skummelt for oss alle, men jeg synes det gikk kjempefint og at Maja klarte seg veldig bra, sier moren.

Det er snart et år siden forrige kontroll, så Maja skal inn igjen om ikke lenge.

– Da må hun nok ta en tredemølletest, men det byr nok ikke på noen problemer. Hun kommer bare til å bli i enda bedre form med all treningen hun legger ned om dagen, avslutter moren fornøyd.