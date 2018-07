Se Åpningshowet fra Ekebergsletta lørdag fra kl. 21.00!



Se kampoppsettet her!



– Vi fortsetter satsingen på direktesendte kamper også i år. Med de fleste kampene produsert som om det er norsk Eliteserie, sier TV 2 Sportens prosjektleder, Remi André Taule.



Det betyr en rekke direktesendte kamper med lag fra ulike klasser og klubber fra hele Norge. Kampene sendes på TV 2 Sportskanalen og TV 2 Sumo. På finaledagen lørdag 4. august sendes kampene på TV 2.



​ – Kasper Wikestad, Brede Hangeland, Jesper Mathisen, Petter Myhre, Espen Ween og Solveig Gulbrandsen er noen av profilene som blir med på sendingene fra Ekebergsletta. Samtlige jobbet med fotball-VM i sommer og flere av de skal jobbe med Premier League til høsten. Vi håper at spillere, dommere og seere får en opplevelse de vil huske lenge, sier Taule.



De direktesendte kampene er satt opp for søndag, mandag og tirsdag når det innledende gruppespillet foregår i Norway Cup. Videre vil det bli satt opp flere kamper i cupspillet onsdag, torsdag og fredag. Fredag formiddag starter finalene i 7er-klassen. Og lørdag er det duket for den store finaledagen.



Foruten direktesendte kamper blir det magasin på TV 2 og TV 2 Sportskanalen mandag til torsdag kl. 18.00 og fredag kl. 17.30. Her vil du få en stemningsrapport fra Ekebergsletta med innslag, konkurranser og mye annet.



Men Norway Cup starter med Åpningsshowet lørdag 28. juli kl. 21.00 på TV 2 Zebra og TV 2 Sumo. Her kommer artister som Emma, Ezzari, Vidar Villa, Jens, Ruben, Ylva, Emilie Adams, Alexx Alexxander og Daniel Owen.



Foruten disse sendingene vil TV 2 Nyhetskanalen, TV2.no og TV 2 Sportens sosiale medier dekke Norway Cup tett gjennom hele uken. Mandag sendes også TV 2-været fra Ekeberg.





​