Søndag ble en fotballkamp mellom Canberra FC og Belconnen United, avbrutt da en over middels fotballinteressert kenguru hoppet inn på banen.

Pungdyret, som var av rasen grå kjempekenguru, fant først veien inn på banen i pausen, skriver AP, men den hadde åpenbart ikke fått nok av verken fotball eller oppmerksomhet.

I andre omgang kom den tilbake igjen.

Stanset kampen

Det australske landslaget, som for øvrig kalles «The Socceroos», er på vei ut av fotball-VM. Kenguruen fra deres hjemland, viste seg derimot å være hakket mer standhaftig.

Vekk fra fotballbanen ville den nemlig ikke.

Fullstendig uaffektert av alle forsøk på å få den av banen, stanset den spillet i over en halvtime.

Videoklipp fra kampen viser blant annet at kjempen spretter over banen, mens spillere løper til alle kanter for å unngå å stå i dens vei.

Kenguruen på vel over 180 centimeter stanset fotballkampen i over en halvtime. Foto: Lawrence Atkin/Capital Football via AP

– Veldig stor

Talsperson for Canberra FC, Amber Harvey, sier til AP at noen få personer nærmet seg kenguruen for å prøve å få den av banen.

– Men den var veldig stor, jeg tror den var like over 180 centimeter høy, så de ga opp ganske raskt, sier hun.

Spillere prøvde blant annet å få kenguruen bort fra banen ved å sparke fotballer mot den med liten kraft, men til ingen nytte. Ved et tidspunkt la pungdyret seg til og med ned i målgården i den ene enden av banen.

Til slutt lyktes en trener i år jage bort kenguruen, ved å skremme den med en bil.

Gjennom et gjerde og over en parkeringsplass hoppet den videre ut i den solfylte dagen – kanskje på jakt etter en ny fotballkamp å delta i?