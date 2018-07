Butikkhyllene tømmes for vegetarmat

– Jeg elsker brokkoli, det spiser jeg veldig mye av, sier Javiera Francisca Saavedra til TV 2.

Og tomat. Og paprika, hvitløk, blomkål, squash og søtpotet. Listen er lang.

Marius Walde Dybevaag nikker og sier seg enig. De to er veganer og vegetarianer, og kuttet ut kjøttet for 15 og 6 måneder siden. Forskjellen på dem er at Saavedra som veganer ikke rører noe som helst animalsk – for eksempel ulltøy, melk, honning og til og med enkelte syltetøy som inneholder bittesmå lus.

Plantebasert mat er blitt en trend. Det finnes ingen konkrete tall på hvor mange mennesker i Norge som er vegetarianer eller veganer, men man anslår at det dreier seg om mellom 2 og 4 prosent.

– Jeg bestemte meg for å bli veganer først og fremst på grunn av miljøet. Men nå er dyrene og miljøet blitt likestilt som grunn for meg, sier Saavedra.

– Jeg er ikke så veldig fan av kjøttindustrien, sier Dybevaag.

I tillegg ville han teste hvordan kroppen fungerte på plantekost, og han har så langt bare positive erfaringer med det.

Butikkene satser og hyllene tømmes

Men det er ikke bare vegetarianere og veganere som velger bort dyreprodukter. Flere og flere mennesker har kjøttfrie dager i løpet av uken, og dette er noe butikkjedene har fått med seg.

– Det siste året har salget på vegetarmat økt med nærmere 95 prosent. Vi satser mer og mer på plantebasert mat, og ser vi har en kjempevekst på vegetarserien vår og vegetarmat generelt. Etterspørselen er virkelig der, sier daglig leder i Coop Extra i Øvregaten i Bergen, Marius Kvamme.

Marius Walde Dybevaag lar seg friste av et par vegetarboller han aldri har testet før.

– Vi har varianter (etterligninger, jour.anm) som selger vel så bra som originalproduktet.

Hos Meny på Bergen Storsenter merker de også interessen.

– Vi ser at det øker enormt i omsetning. Vi ser også at de som ikke har de preferansene, altså ikke er vegetarianere, kjøper disse varene, sier butikksjef Torgeir Drange.

Salget har økt såpass at Meny har slitt med å ha nok varer i hyllene sine. Drange tror det spiller en rolle at det er bedre for miljøet, og utviklinger i matveien som gjør at folk vil prøve nye ting.

Ikke bare-bare å kutte kjøttet

– Jeg er hos legen jevnlig. Før jeg ble veganer hadde jeg ofte jernmangel, men etter har jeg ikke manglet noe, annet enn B12, som jeg får med sprøyte, sier Saavedra.