Meningheten i en kirke i San Muguel de Estella i Navarra, Spania, får på pukkelen etter å ha organisert restaurering av en skulptur fra Middelalderen.

Skulpturen av St. George er et arbeid fra det 16. århundre, og ansett som en viktig kulturskatt i regionen.

Leide inn lokal lærer

Sognepresten syntes den var noe slitt etter århundrer i kirken, og spurte derfor en lokal lærer om vedkommende kunne pusse den opp.

Resultatet ble som bildene over viser. Til latter for noen, men til kokende raseri hos andre.

– Et angrep på kulturskatten

Forbundet av konservatorer og restauratører i Spania (ACRE) raser. De beskriver handlingen som katastrofal, og et angrep på kulturskatten.

FØR OG ETTER: Statuen av St. George før og etter «oppriskningen». FOTO: ACRE

Maleriet «Ecce Homo» fra 1910 ble «restaurert» av en 81 år gammel kvinne i 2012. Her ser man den originale versjonen, den slitte og til slutt resultatet etter restaureringsforsøket. Foto: AFP

«Dette har blitt gjort uten minimumskriteringene for restaurering av nårværende kulturelle eiendeler, noe som har ført til den irreversible ødeleggelsen av en juvel i Navarras arv» skriver de i en pressemelding.

Figuren er påført flere lag med gips og malt. ACRE sammenligner saken med «restaureringen» av Jesus-fresken Ecce Homo i 2012. Den gang gikk bildet viralt og ble latterliggjort verden over.

ACRE hevder uvitenhet har ført til ødeleggelse av flere kulturskatter, og at de ikke finner seg i det lenger. De går derfor til rettslige skritt for å sikre at meningheter ikke kan igangsette restaureringsprosjekter på egenhånd i framtiden. De ber også lokale myndigheter undersøke om det er blitt begått lovbrudd i denne siste saken.