Ford Fiesta har vært med oss helt siden 70-tallet, og mye har skjedd siden den tid. I fjor høst kom sjuende generasjon – og aldri har småbilen hatt bedre komfort, mer teknologi eller bedre plass.

Konkurransen i småbil-klassen har i det hele tatt tilspisset seg skikkelig de siste årene. Det gjør at lista også legges betydelig høyere blant de aller minste modellene.

Nå har vi prøvekjørt nye Fiesta i ST-line-versjon, som er den tøffeste og barskeste utgaven, før den ekte ST-versjonen tar over. Bilen kan for øvrig leveres i tre andre utgaver også: Vignale, Titanium og Active. Her er det med andre ord bil for ethvert behov og smak.

Hva er nytt?

Fiesta leveres med flere motoralternativer, både bensin og diesel. Vår testbil er utstyrt med den prisvinnende 1-liters tresylindrede EcoBoost-motoren. Den leverer 140 hk og er med det største motoralternativ hvis vi ekskluderer ST-utgaven, som kommer til Norge senere i sommer.

ST-Line grill, støtfangere, sideskjørt og 17 toms felger er noe av det som følger med utstyrspakken.

Velger du ST-line, som vår testbil, får du kort og godt en mer sportslig bil, både visuelt og i praksis ute på veien. Utstyrspakken inkluderer blant annet tøffere eksteriørdetaljer, sportsseter, 17 toms hjul og ikke minst et sportsligere oppsett på understellet. En slags ST-light versjon, med andre ord.

Hva er styrker og svakheter her?

Det er imponerende hva Ford klarer å presse ut av en tresylindret motor på bare tusen kubikkcentimeter. 140 hk og 180 Nm oppleves kvikt sammen med den manuelle girkassen på seks trinn. Vekten er på 1.144 kg.

På veien merkes det at Ford har strammet opp understellet litt ekstra. Bilen sitter godt i svingene, og innbyr til aktiv kjøring. Styringen er nokså presis, men vi syns vektingen kunne vært bedre, den blir rett og slett litt for lett.

Her er det funksjonelt og greit. Sportssetene syns vi derimot kunne vært bedre...

Et stort pluss er det også at komforten er ivaretatt. Dette er en bil man kan kjøre langt med, uten anstrengelser.

På innsiden er interiøret løftet flere hakk fra forrige generasjon. Spesielt det nye SYNC 3 infotainmentsystemet fungerer veldig bra. Her er det lettere å navigere seg rundt enn før. Vi kommer heller ikke unna å nevne lydanlegget i bilen, levert av Bang & Olufsen. Herlig.

Men hva er det vi ikke liker så godt? For det første blir vi litt skuffet over sportssetene. De bør ha mer sidestøtte og flere justeringsmuligheter. At det er rimelig tight i baksetene er kanskje ingen overraskelse…

Det bør også nevnes at infotainmentsystemet tidvis oppleves tregt, spesielt i kartvisning.

Hva koster den?

Ford Fiesta er fremdeles en underholdende og kjøreglad bil. Moroa starter heller ikke på mer enn 236.000 kroner for ST-line. Da får du riktignok bare 100 hk til rådighet. Skal du ha 140 hk og 6 trinns kasse, begynner prisen på 255.900 kroner. Ikke verst det, heller.

Pøser du på med litt utstyr, slik som på testbilen, ender du på 291.600 kroner.

Hvem er konkurrentene?

Her er det mange å konkurrere med. De mest nærliggende er kanskje Volkswagen Polo og Toyota Yaris, som begge også er relativt nye.

Nye Fiesta har løftet seg enda noen hakk når det gjelder design. Men unntaket er hekken. Den syns vi var tøffere på forrige generasjon. Den ser ikke like snerten ut lenger, tvert i mot mer sidrumpa og tung.

Vil naboen bli imponert?

Imponert er kanskje å ta i, men begeistret – ja. ST-stylingen i kombinasjon med Ford sin Race Red farge er ikke akkurat noen diskré greie. Ser du bilen rett forfra, har du trolig den tøffeste småbilen i gata. Her har Ford lykkes med designet.

Broom mener:

At Fiesta er en kjøreglad bil visste vi fra før. Likevel hadde vi ikke all verdens forventinger til hvor underholdende småbilen, med en knøttliten bensinmotor, kunne være. Men etter noen dager bak rattet i Fiesta ST-line må vi innrømme at bilen engasjerer.

Alt er ikke perfekt, likevel er dette en småbil du faktisk kan ta en kveldstur i – bare for moro skyld. Bilen er også tøff i trynet med ST-stylingen. Underveis i testperioden er det mange som lurer på om det ikke er den ekte ST-utgaven vi kjører. Hyggelig kompliment, det altså. Når det er sagt, synes vi hekken på Fiestaen var betydelig finere og tøffere på forrige generasjon… Det var mer særpreg.

Fronten er ikke annet enn tøff!

Alt i alt syns vi Ford leverer mye moro for pengene. Dessuten får du bilen med masse ekstrautstyr og sikkerhetssystemer, som tidligere var forbeholdt langt dyrere modeller.

Hva mener eierne?

Det ligger inne 19 vurderinger av Fiesta i Brooms bilguide, der det er bileierne selv som gir bilene sine karakterer.

Visste du at:

Nye Fiesta kan leveres med både adaptiv cruisekontroll, automatiske fjernlys, trafikkskiltgjenkjenning og filskiftevarsler, bare for å nevne noe?

Aktiv støykontroll: Mikrofoner i kupéen overvåker uønsket lyd som kommer fra motoren, vinden, drivverket og veien. Systemet analyserer disse lydene og genererer lydbølger gjennom høyttalerne (uten å blande seg med musikken) for å stenge de uønskede lydene ute.

Den billigste utgaven med 1,1 liters bensinmotor koster fra 214.100 kroner.

Ford Fiesta ST-line 1.0 EcoBoost Motor: 1-liter R3 Effekt: 140 hk / 180 Nm 0-100 km/t: 9 sek. Toppfart: 202 km/t Bagasjerom: 292 / 1.093 liter Vekt: 1.144 kg Lengde x bredde x høyde: 406 x 173 x147 Pris: Fra 236.000 kroner Pris testbil: 291.600 kroner

