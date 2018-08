– Hvis man får problemer på ferie, så er det et dårlig tegn, sier psykolog Frode Thuen til TV 2.

Etter sommerferien ser psykologen en økning i henvendelser til familievern og terapeuter. De aller fleste opplever ferie som en positiv tid, men for andre kommer problemene frem i dagens lys.

Det kan komme som en overraskelse på par som ellers anser seg som lykkelige.

Mange søker hjelp etter ferien

Thuen sier man kan oppleve å bli konfrontert med de problemene man ellers overser i hverdagen.

– Man er sammen veldig lenge i strekk, og man får god tid sammen, sier han.

Dette kan rette søkelyset på problemene, og sette forholdet under lupen. Han mener det er et dårlig tegn hvis man får problemer på ferie. Om man derimot krangler litt i hverdagen, men har det godt på ferie, så er det et godt tegn.

– I ferien kan man ta temperaturen på forholdet, og se om det egentlig er et bra eller et dårlig forhold. I ferien ser man hva man burde fokusere på, og hva man burde tenke over.

Han mener det er derfor de får en større pågang av kunder etter ferien, fordi man ser hva som trenger arbeid i parforholdet.

Avklar forventninger

Thuen mener det er viktig at man avklarer hvilke forventninger man har til turen. Ofte har man for høye forventninger, og det er viktig å ha en realistisk oppfatning om hva ferien vil bringe.

TIPS: Psykolog Frode Thuen gir råd for å holde parforholdet gående etter ferien. Foto: Stig M. Hansen

– Hvis man ved erfaring vet at det er visse ting man krangler om på ferie, så er det viktig å hente fram de erfaringene, og være bevisst på det, sier han.

Også Trine Huseby som er samlivsterapeut ved Sundvolden Hotel trekker frem høye forventninger som en fallgruve.

– De drar av sted på «lykke og fromme» uten avklaring av forventninger og uten planlegging. Det er fort gjort å glemme eget ansvar for at ferien skal bli vellykket, og klandre partneren for å ikke innfri, sier Huseby.

Hun trekker også frem ulike forventninger med hensyn til aktivitetsnivå, alkohol og pengebruk som noen av årsakene til misnøye på ferietur.

Husk tidligere problemer

For å unngå å havne i samme felle gjentatte ganger, så mener Thuen det er viktig å være oppmerksom på tidligere problemer og huske på hva som var utfordringene ved forrige ferie. Det er viktig å være bevisst på å ikke havne i de samme mønstrene.

– Her må man huske på at det handler om andre enn bare seg selv. Om man blir for opptatt av sine egne lyster, så kan det være vanskelig å fokusere på andres behov, sier han og legger til:

– Det er viktig å se hva som er best for hele flokken. Det hjelper.

– Gi hverandre tid

En gjentakende slager i råd for parforhold er kommunikasjon. Det er et viktig element, og kan forhindre unødvendig krangling både i hverdagen, og på ferie.

– For mange handler det om at man mangler kommunikasjon. Fokuser på det, og hva dere må jobbe med, sier Thuen.

Han understreker at utfordringene ofte ligger i at man ganske plutselig tilbringer mer tid sammen enn vanlig. For at forholdet skal fungere fint på ferietur, er det viktig å ha en innstilling om å komme hverandre i møte.

– Det blir lettere om man har en større grad av fleksibilitet, og er klar på at det er motstridende behov og ønsker, sier Thuen.

Familieterapeuten mener det ofte er par som har noen år på baken som kan oppleve problemer på tur, fordi de skyver problemene under teppet i hverdagen. Det kan likevel komme som et sjokk for nye par, som har sin første ferie sammen.

FORVENTNINGER: Trine Huseby mener mange par sliter i ferien på grunn av høye forventninger. Foto: Privat

Tenk deg om

For å unngå småkranglingen, mener Huseby det er viktig å huske at man ikke nødvendigvis må ta opp problemene mens man er på ferie.

– En tommelfingerregel kan være å styre unna temaer der man ikke er sikker på et positivt resultat. Det betyr at krangler som går igjen, og ting man irriterer seg over til stadighet, bør tas før eller etter ferien, sier samlivsterapeuten og legger til:

– Noen sekunder på denne vurderingen kan redde hele ferien.

Om du tar deg selv i å bli irritert på partneren din, så kan det derfor være greit å ikke uttrykke denne irritasjonen høyt. For å unngå dette har Huseby tre tips.

– Hold munnen lukket, trekk pusten dypt, og se deg selv utenfra og tenk «hva gjør jeg for å være en god partner i ferien?», avslutter hun.