Er du på kjøretur i Aureosen i Fræna kommune i Møre og Romsdal, bør du ta en ekstra titt ut på jordene langs veien.

Ved Risholen gård, ligger nemlig et kunstverk litt utenom det vanlige.

Der muntrer gule rundballer med store smilefjes opp de forbipasserende. Kunsten er det Monica Lønsethagen (43) og datteren Andrine Lønsethagen Hasleengen (17), som står bak.

Det var bloggen The Travel Inspector, som først omtalte det oppsiktsvekkende kunstverket.

– Jeg skjønte med en gang da det kom gul plastikk, at dette blir det smileys av, forteller Monica til TV 2.

I all hemmelighet

Monica og Andrine hadde planlagt en stund hva de skulle gjøre med rundballene, og da samboer Øyvind Valle reiste bort på sønnens skoleavslutning en kveld i juni, slo de til.

– Jeg skulle egentlig på jobb den kvelden, men jeg klødde så mye i fingrene etter å komme i gang, så da han ringte, dro jeg hjem et kvarter etterpå, sier Monica.

– Det hører med til historien at jeg aldri skulle bli sammen med en bonde, legger hun til, og forteller at det tok ett år fra hun ble sammen med Øyvind, til hun i det hele tatt gikk inn i fjøset.​

I frykt for at samboeren skulle komme hjem og se hva de holdt på med, forsøkte de to å dekke til kunstverket underveis i arbeidet.

– Men vi hadde ikke nok plast og da sakket bilene ned og tutet, forteller hun.

Monica Lønsethagen og Andrine Lønsethagen Hasleengen står bak smilefjes-runsballene. Foto: Privat

(Nesten) bare glade smilefjes

På forhånd hadde Monica bestemt at de bare skulle ha positive smilefjes på rundballene, og sa nei da datteren Andrine ville tegne et smilefjes som kaster opp.

Nesten alle rundballene fikk positive smilefjes. Foto: Privat

– Andrine likte smileyen med oppkast, men jeg sa at nei, vi skal bare ha positive smileyer, sier hun, men forteller at hun ombestemte seg underveis i arbeidet.

– Til slutt holdt vi på å bli spist opp av knott, så da vi kom til den siste rundballen sa jeg at nå skal du få den allikevel, sier 43-åringen.

Etter å ha jobbet seg gjennom tre timer, horder av knott og sprittusj til omlag 700 kroner, var Monica og Andrine ferdige.

Mange reaksjoner

Det har kommet mange positive reaksjoner på rundballene. Foto: Privat

Da samboer Øyvind kom hjem igjen, fikk han øye på kunstverket Monica og Andrine hadde laget.

– Han stoppet bilen, tok bilde og sendte en snap hvor han skrev «sånn er det å komme hjem», forteller Monica, og legger til:

– Han var kjempefornøyd.

Nå forteller Monica Lønsethagen at det har kommet mange positive reaksjoner på de fornøyelige rundballene.

– I etterkant har det tatt helt av. Det har blant annet kommet en blomst, og et dikt, sier hun.

Og selv om rundballene har ligget en stund på jordet, reagerer folk fortsatt på den alternative kunsten, forteller Monica:

– Fire biler har tutet når de har kjørt forbi bare i dag.