– På et eller annet tidspunkt må det også slå inn et selvstendig ansvar

Mange av disse som lar seg friste inn i et kriminelt miljø er nok på søken etter trygghet, anerkjennelse og tilhørighet.

Det forteller Terje Bechmann Dahl, leder for etterforsknings-seksjonen ved Oslo politidistrikt - enhet Øst. TV 2 møter ham ved Manglerud politistasjon for å snakke om hvorfor flere av hovedstadens ungdom havner i kriminelle miljøer. Spesielt unge gutter som vokser opp på østkanten.

Dahl, som jobber tett på miljøene, mener valget om å delta i kriminalitet ikke alltid er bevisst for de yngste.

I går fortalte TV 2 om Mikal Diego Rojas Bøckman (30), som en periode av livet var i et kriminelt miljø på Hauketo.

30-åringen er bekymret for barna som vokser opp i bydelen i dag, fordi han mener mange av de vokser opp utenfor fellesskapet.

– Denne bydelen er full av barn som ikke reiser på sydenferie om sommeren. På vinteren reiser de ikke på fjellet, eller går en skitur med familien. De blir ikke med på det som ofte er dyre aktiviteter for småbarnsfamilier som bor i små, trange leiligheter med mange unger, sier Rojas Bøckman.

Må gi synlige alternativer

Dahl i Oslo-politiet tror det handler ganske mye om hvilke alternativer man ser rundt seg.

– Hvis man vokser opp som trettenåring og synes det er vanlig å se narkotikaomsetning på gatehjørne, er det klart det har betydning. Hvis man stadig vekk får høre at det er greit å stjele en bil, så vokser man opp i en tilværelse hvor man tenker at dette er kanskje greit, det er ikke så farlig.

Dahl mener en av løsningene er å gi ungdommene synlige alternativer til det de ser rundt seg.

– Man må se gode alternativer for livet sitt, føle at man har innpass i noe annet enn et slikt miljø. Enten det er idrett eller fritidsklubb. Ungdommene må se at det er mulig å ha et miljø bestående av vennskap, godt naboskap og trygghet uten at det trenger å være et kriminelt miljø. De trenger å se at det er dette som er det normale og ikke omvendt.

Ikke bare «utenforskap» alene

Han skjønner godt at mange kan ha opplevelsen av å være sviktet av alt rundt seg.

– At noen kan tenke «kunne ikke noen sett meg bedre i den situasjonen, så kunne det kanskje vært lettere for meg å ta riktigere valg eller hjulpet meg til å se andre valg».

Likevel mener han at en kriminell løpebane ikke kan begrunnes med at man vokser opp under vanskelige forhold.

– Det er sammensatt, og jeg mener at det er nok flere som har opplevd slike omstendigheter i sin oppvekst, uten å bli kriminell. Dette med å bo i en trang leilighet med flere søsken under tøffe økonomiske kår. Likevel blir man ikke kriminell av den grunn alene. På et eller annet tidspunkt må det også slå inn et selvstendig ansvar.