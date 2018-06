På lørdag fyller danske Raphael fem år. Da moren, Sandra Lia Sirot, spurte sønnen om hva han ønsket seg til bursdagen, kom han med et overraskende svar:

– Jeg ønsker meg en venn, mor.

Raphael bor med foreldrene og sine to eldre søsken på åtte og ti år i København.

Men fireåringen er ikke helt som andre fireåringer. Raphael har en ukjent lungesykdom, noe som har ført til hyppige sykehusbesøk og ingen barnehage i flere år, i frykt for å bli smittet av andre barn.

På grunn av dette har han ingen jevnaldrende venner. Fireåringen har plass på en institusjon for immunsvake barn, men til hans store fortvilelse er alle barna mye yngre enn han.

Enorm respons

Kort tid etter at sønnens ønske ble kjent, bestemte Sandra seg for å skrive et Facebook-innlegg i den lokale Facebook-gruppa. Her etterlyste hun venner til sønnens fødselsdag førstkommende lørdag.

– Jeg hadde et håp om at to eller tre ville svare, men det har vært helt vilt, forteller moren til den danske avisen Begejstret.

Innlegget har fått over 170 delinger og svært mange har sagt at de kommer. Den lokale isbaren stiller opp med is til alle barna og veldedighetsorganisasjonen, Troopers for Charity, blir med på feiringen.

– Troopers for Charity består av noen helt fantastiske mennesker som gjør en stor forskjell for barn på sykehus. De kontaktet meg og ville veldig gjerne komme å feire Raphael, sier Sandra til TV 2.

Rørt til tårer

Hele familien til Raphael er overveldet over responsen.

– Jeg har grått og grått over den omsorg folk har vist, både på Facebook og i private meldinger, forteller moren.

NY VENN: Søndag fikk Raphael en ny venninne med navnet Ronja. Foto: privat

Hun forteller til TV 2 at Raphael alltid smiler uansett hva og at han er svært livsglad. Hun tror at det har gjort at de har undervurdert hans savn for mennesker.

Heldigvis for Raphael trenger han ikke å vente helt til lørdag for å få nye venner. Etter at innlegget ble skrevet har flere tatt kontakt, og han har allerede møtt tre nye, potensielle venner på sin egen alder - denne uken.

– Måten folk har støttet Raphael har rørt oss alle, ikke minst Raphael. Nå er han enda mer glad en før og snakker ikke om annet enn hans nye venner.