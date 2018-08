Ligaleder-statistikken som kan helle kaldt vann i blodet på Liverpool-fansen

Se Premier League på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium

Her får du tilgang!

Den første av 38 Premier League-runder er unnagjort, og laget som kom best ut av den første runden var Liverpool.

Jürgen Klopps mannskap vant hele 4-0 mot West Ham på Anfield, og er med det ligaleder 1/38 ut i sesongen.

Se høydepunktene fra Liverpool-West Ham i vinduet øverst!

– Jeg var imponert over at Liverpool så like gode ut nå som de gjorde på vårparten. Det var riktignok ikke overraskende. De beholdt nøkkelspillerne og har spedd på med spillere av skyhøy kvalitet, sier TV 2s Premier League-ekspert- og kommentator Simen Stamsø Møller.

I den anledning har vi sett nærmere på hvordan ligalederen etter første Premier League-runde har gjort det i de foregående 26 utgavene av ligaens eksistens - siden re-brandingen i 1992 - og tallenes tale kan være med på å helle kaldt vann i årene på optimistiske Liverpool-supportere som drømmer om klubbens første ligatittel siden 1990.

Kun fem ganger har nemlig ligalederen etter én runde stått igjen som Premier League-mester til slutt. Chelsea under José Mourinhos ledelse i 2014/15-sesongen var de siste som klarte det, mens også Manchester City-lagene som triumferte i 2011/12 og 2013/14 fikk en optimal start. I tillegg vant Manchester United ligaen både i 1996/97 og 2006/07 etter å ha toppet etter første runde.

– Jeg husker langt fra alle tilfellene, men tror dette handler mest om tilfeldigheter. Instinktivt tenker jeg at tabellen etter én runde betyr fint lite. Spesielt når ingen tittelkandidater har møtt hverandre, sier Stamsø Møller.

Se Crystal Palace-Liverpool mandag 21.00 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium, og fem andre direktesendte PL-kamper før den tid!

TV 2-ekspert Stamsø Møller ser ikke bort ifra at merseysiderne kan bli lag nummer seks av 27 til å stå øverst på tabellen både etter første og siste runde av en Premier League-sesong.

– Til tross for Manchester Citys kvalitet og den tøffe konkurransen for øvrig tror jeg Liverpool har gode muligheter til å vinne ligaen, sier han.