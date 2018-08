Se Premier League på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium

Her får du tilgang!

Premier League-sesongen er i gang, og forrige uke stengte også overgangsvinduet ettersom de engelske klubbene i fjor stemte for en egen ordning for sitt land.

Dermed er det per nå umulig for Premier League-klubbene å hente spillere som i dag er knyttet til andre klubber.

Men, som flere og flere i sosiale medier er begynt å spekulere i for sin egen klubb, det ligger fremdeles en mulighet i det å hente spillere som ikke er kontraktfestet til noen klubb.

Premier League-klubbene skal annonsere en 25-mannstropp (hvorav minst åtte må være såkalt «home-grown»), men denne trenger ikke å bli annonsert av ligaen før 1. september. Før den tid kan klubbene fremdeles låne ut spillere til lavere divisjoner i England, og både selge og låne dem til klubber utenfor de engelske grensene.

Derfor kan det i teorien oppstå hull i enkelte klubbers tropper, og spillere som ikke har kontrakt med noen kan ifølge arbeidsmiljøloven ikke nektes å få seg ny jobb. Med andre ord kan det i teorien åpne seg muligheter for en Premier League-retur for enkelte av traverne som tidligere har akslet trøyer i verdens mest omtalte liga.

Her har vi derfor satt sammen en liste over ti spillere som kanskje kan være noe for din Premier League-klubb.

John Terry, 37 år (492 kamper, 41 mål i Premier League)

Den tidligere legendariske Chelsea-kapteinen gav seg på Stamford Bridge etter 19 Premier League-sesonger forrige sommer. Etter én sesong i Championship ​med Aston Villa, står mannen som vant fem Premier League-titler og som gjennom nesten to tiår gjorde draktnummer 26 til et kjennemerke nå uten klubb. Særlig under José Mourinhos ledelse var han enorm i Vest-London. Den nåværende Manchester United-manageren har til alt overmål fremdeles ikke gitt noen av spillerne sine draktnummer 26 på Old Trafford, og har i hele sommer snakket høyt om at han ønsker seg en ny midtstopper. Så spekulasjonene kan i det minste vedvare frem til Terry eventuelt signerer for en annen klubb ...

GOD TONE: De har hatt sine feider, John Terry og José Mourinho, men da gamlesjefen returnerte til Stamford Bridge for å møte Chelsea i oktober 2016, var stemningen god mellom Chelsea-legenden og hans tidligere sjef. Foto: Glyn Kirk/AFP

Yaya Touré, 35 år (230 kamper, 62 mål i Premier League)

En av grunnsteinene i Manchester Citys moderne suksesshistorie, og nøkkelspiller i klubbens to første Premier League-titler i 11/12 og 13/14. Ivorianerens lange klyv ble en av hovedingrediensene i de lyseblås vei mot triumfer, og selv om han var mer utfaset da han i vår sikret sin tredje Premier League-tittel, vil han for evig tid ha en stor stjerne i den blå delen av Manchester. Ni sesongers rutine fra City, samt opphold i giganter som Barcelona, Monaco og Olympiakos før det, står også på fotball-CVen til mannen som er blitt kåret til årets spiller i Afrika fire ganger og som i sommer har vært satt i forbindelse med blant andre Wolves, Everton, West Ham og Crystal Palace. Foreløpig sier i hvert fall ryktene at spilleren som i mange år var ligaens høyest lønnede fremdeles har for høye lønnskrav til at en overgang kan materialiseres.

HEDRET AV CITY: Yaya Touré spilte sin 316. og siste Manchester City-kamp mot Brighton i mai, og ble hyllet av blant annet storebror Kolo og kaptein Vincent Kompany. Foto: Oli Scarff/AFP

Samir Nasri, 31 år (215 kamper og 36 mål i Premier League)

Franskmannen var som Touré sentral i de to første City-titlene, men har etter en lovende start i Premier League blitt mer og mer overflødig de siste årene. Driblefanten var stor for Arsenal etter overgangen fra Marseille for ti år siden, og gikk deretter videre til City etter tre sesonger i Nord-London. Suksessen fortsatte de første fire årene i lyseblått, men har siden vært mer i medias søkelys grunnet skader og utenomsportslige hendelser.

Les også: – I tolv dager lå jeg for døden, men ingen brydde seg

Utlånet til Sevilla i 2016/17 ble ingen stor suksess, og heller ikke en overgang til tyrkisk fotball og Antalyaspor i fjor sommer satte ny fart på karrieren. I stedet ble det bare en ny nedtur, og Nasri ble enig med klubben om å terminere kontrakten i januar. Måneden etter kom en positiv dopingdom, men om noen skulle ta sjansen på å signere ham nå, er det trolig kun noen måneder til hans udiskutable fotballtalent eventuelt igjen kan komme til å bli benyttet i kampsituasjon. Dommen han soner ble nemlig tilbakedatert til sommeren 2017, og han kan ifølge enkelte medier potensielt være kampklar så tidlig som november. Fristet?

SENTRAL I FORRIGE CITY-TITTELLAG: Samir Nasri og Jesus Navas jubler etter Manchester City-scoring hjemme mot Souhampton i april 2014. Foto: Lindsey Parnaby/AFP

Hatem Ben Arfa, 31 år (84 kamper og 13 mål i Premier League)

Et annet fransk driblevidunder av den gylne 1987-generasjonen, som aldri er blitt det han «skulle» bli. Gjennombruddet kom i Lyon før det deretter ble storovergang til Marseille, til tross for rapportert interesse fra både Arsenal, Manchester United og Real Madrid, etter at supertalentet ble kåret til årets unge spiller i Ligue 1 i 2008. To år etter var det Newcastle som klarte å lokke ham til England, men der startet også nedturen med et stygt beinbrudd mot Manchester City i oktober. Årene i England ble aldri det de skulle bli, og etter et mislykket utlån til Hull i 2014, returnerte han til Frankrike og Nice i januar 2015. Der fikk han etter et halvår uten kamper (fordi man kun kan spille for to klubber i samme sesong, og han allerede hadde spilt for både Newcaste og Hull i 2014/15) karrieren på stell igjen, returnerte til det franske landslaget og sikret seg en storovergang til PSG sommeren 2016. Den første sesongen var han med på å vinne to hjemlige cuper, men sesong nummer to ble en fiasko og han er nå klubbløs etter en sesong uten en eneste førstelagskamp bak seg.

VISTE TIDVIS KLASSE: Hatem Ben Arfa scoret kun 13 ganger for Newcastle, men fikk i hvert fall innimellom vist ekstremferdighetene. Her jubler han etter scoring mot Bolton i 2012. Foto: Graham Stuart/AFP

Patrice Evra, 37 år (278 kamper og sju mål i Premier League)

Franskmenn er det nok av på listen over spillere uten kontrakt, men få er så vant til livet i toppen av Premier League som Patrice Evra. I løpet av sine ni sesonger i Manchester United vant han ligaen hele fem ganger, ble tatt ut på sesongens lag i Premier League tre ganger og spilte også tre Champions League-finaler (hvorav én ble vunnet). Han har også spilt Champions League-finaler både for Monaco (2004) og Juventus (2015), så hvis din klubb henter veteranen, kan det kanskje være et omen for hva som er i vente. Skjønt, det skjedde ikke med West Ham da de signerte venstrebacken i februar i år. Fem kamper ble det imidlertid på ham, før han forlot klubben da korttidskontrakten gikk ut ved sesongslutt.

SENTRAL I FORRIGE UNITED-STORHETSTID: Patrice Evra var alltid en mann å stole på i de bakre rekker for Sir Alex Ferguson. Her jubler han etter scoring mot Liverpool på Old Trafford i deres foreløpig siste tittelsesong i 2012/13. Foto: Andrew Yates/AFP

Benoît Assou-Ekotto, 34 år (155 kamper og fire mål i Premier League)

Der Evra var regnet for å være en stabil venstreback i Premier League-sammenheng, er nestemann på listen regnet for å være mer i det ustabile hjørnet. Kamerunske Assou-Ekottos sju sesonger i Tottenham var imidlertid aldri kjedelige, han reiste rundt med undergrunnen som turist i London, spilte blant annet med forskjellige sko, og det gikk i fjor rykter om at han avviste en retur til England på grunn av at han heller ville bli pornostjerne. Sesonger i Saint-Étienne og Metz siden han forlot engelsk fotball og QPR i 2014, har i hvert fall sørget for at han har holdt seg gående på toppnivå i europeisk fotball. Så spørs det om noen tør å ta sjansen på å få ham tilbake over dammen ...

POPULÆR BLANT FANSEN: Benoit Assou-Ekotto skriver autografer utenfor sykehuset London Chest Hospital i mars 2012. Den daværende Tottenham-spilleren skulle besøke Fabrice Muamba etter sistnevntes hjertestans på banen mot nettopp Spurs tre dager i forveien. Foto: Miguel Medina/AFP

​Robert Huth, 33 år (322 kamper og 21 mål i Premier League)

Skal du ha en midtstopper med rutine fra Premier League, kan din mann kanskje være Robert Huth, som i løpet av 16 sesonger i England spilte Premier League-fotball for fire forskjellige klubber. Debuten kom i Chelsea, der han også vant to ligamesterskap som backup-stopper i José Mourinhos første mesterlag. Deretter gikk turen til Middlesbrough og Stoke, før han i den utrolige 2015/16-sesongen ble ligamester for tredje gang - ti år etter sin foregående triumf - da han var en av krumtappene i Leicester-forsvaret som sørget for tidenes mest overraskende triumf i engelsk fotball. Også i oppfølgersesongen var han sentral, og del av et Champions League-eventyr, før han i 2017/18 gikk glipp av hele sesongen med ankel-og fotskader. Tør noen ta sjansen på en 33-åring og gi ham sin siste Premier League-kontrakt?

SENTRAL DEL AV MIRAKLET: Robert Huth var en av Claudio Ranieris viktigste menn i tittelsesongen. Her jubler tyskeren for ett av sine to mål i borteoppgjøret mot Manchester City i februar 2016, kampen revene aldri så seg tilbake fra. Foto: Adrian Dennis/AFP

Claudio Yacob (31 år, 160 kamper og ett mål i Premier League)

Er din klubb på jakt etter en stabil sentral midtbanemann, kan kanskje eks-WBA-profil Claudio Yacob være mannen man ser etter. Argentineren var, etter debuten i 2012/13-sesongen, regnet for å være en av klubbens stødigste spillere, og var i fem strake sesonger en sentral brikke hos klubben som vanligvis styrte sikkert klar av nedrykk. Forrige sesong ble derimot Yacobs kampantall halvert, og i sin sjette sesong måtte han etter hvert også tåle nedrykk fra engelsk fotballs øverste nivå. 31-åringens kontrakt gikk ut ved sesongslutt, og han fulgte ikke med Darren Moore og co ned en divisjon. Statistikken for gule kort er også verdt å merke seg. På 161 kamper fikk han hele 41 ganger se det gule kortet fra Premier Leagues kampledere.

OFTE I SENTRUM: Claudio Yacob var ofte involvert i tumulter. Her i situasjonen mot Dele Alli på våren 2016, der sistnevnte endte opp med flere kampers karantene for slag. Foto: Ben Stansall/AFP



Glen Johnson, 33 år (358 kamper og 15 mål i Premier League)​

Høyreback kan for enkelte lag være en problemposisjon, og hvem er vel da bedre å sikre seg enn en av de høyrebackene med flest kamper i Premier Leagues historie? Evigunge Glen Johnson er fremdeles bare 33, og har gjennom 16 sesonger og totalt 358 kamper i Premier League for West Ham, Chelsea, Portsmouth, Liverpool og Stoke mer rutine enn de fleste. Dessverre for mannen som tidlig i karrieren hadde enorm fart som en av sine fremste styrker, har det blitt my skader opp gjennom årene, og lår- og hamstringskadene satt løsere enn de susende langskuddene den siste perioden av hans tid på øverste nivå. Etter kun ni Premier League-kamper i Stokes nedrykkssesong ble han frigitt, men en mann med både Premier League-tittel (Chelsea 04/05), FA-cup-tittel (Portsmouth 07/08), ligacuptitler (Chelsea 04/05 og Liverpool 11/12) og plass i tre engelske mesterskapstropper (VM 2010, EM 2012 og VM 2014) på CVen har mer enn nok erfaring til å kunne bidra i en prestasjonsgruppe på høyeste nivå.

IMPONERTE TIDVIS FOR LIVERPOOL: Glen Johnson i aksjon i den røde Liverpool-drakten mot Hull i april 2015. Samme Hull scoret han for øvrig også et drømmemål mot for Portsmouth i november 2008, en scoring som av BBC ble kåret til sesongens mål i Premier League 2008/09-sesongen. Foto: Paul Ellis/AFP

Giuseppe Rossi, 31 år (16 kamper og ett mål i Premier League)

Sistemann på listen er også en som har slitt med enorme skadeproblemer gjennom hele karrieren. Faktisk har han, ifølge BBC, vært skadet en firedel av sin 14-årige seniorkarriere, noe som har ført til at han aldri har nådd de høydene han var spådd da han ble hentet til Manchester United fra Parma som 17-åring i 2004. Scoringen i Premier League-debuten som 18-åring ble den eneste i rødt, og han tilbrakte også en halv sesong på utlån i Newcastle og en halv i gamleklubben Parma, før han sommeren 2007 ble solgt til spanske Villarreal uten å ha slått gjennom i Premier League. Venstrefoten til Rossi ble raskt en favoritt hos ubåtlaget, og hans beste fotball ble spilt hos spanjolene for det som nå er rundt et tiår siden mellom 2007 og 2011. Da startet imidlertid kneskademarerittet for alvor, og siden 2011 har han kun spilt 87 ligakamper, fordelt på Villarreal, Fiorentina, Levante, Celta Vigo og Genoa. Sistnevnte var hans siste klubb, men den lille magikeren forlot Serie A-klubben ved sesongslutt.

HIT, MEN IKKE LENGER: Giuseppe Rossi gratuleres av Wayne Rooney etter scoring i Manchester United-debuten i 2015. Det ble også hans (foreløpig?) eneste Premier League-scoring for gigantklubben. Foto: Scott Heppell/AP

Andre spillere som kunne vært på listen er for eksempel Stephane Mbia (som ifølge L'Equipe skal være en mann Burnley ønsker å sikre seg), Jack Rodwell, Bakary Sako, Lacina Traoré, Christopher Samba, Alberto Aquilani, Cheong-young Lee, Steve Sidwell, James Collins, Jan Kirchhoff, Ángel Rangel, Gareth McAuley, Stuart Taylor, Gabriel Abonlahor, Sébastien Bassong, Stephen Ireland, Victor Anichebe og en 37 år gammel Dimitar Berbatov som har vært uten klubb siden han forlot indiske Kerala Blasters i april.

Vil du ha noen av dem? Diskuter fotball med andre fotballfans ​

Kilde: Transfermarkt,