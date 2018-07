Det har vært et travelt halvår for Sylvi Listhaug (40). Et kontroversielt Facebook-innlegg forårsaket politisk kaos, og førte til at hun i mars trakk seg som justisminister.

Senere ble hun klar for Stortingets helse- og omsorgskomité.

I tillegg er Listhaug blitt malt naken og kortfestet på en husvegg i Bergen, og hun får stadig oppmerksomhet for sine utspill.

– Det har jo vært et heftig halvår. Det har skjedd veldig mye, men nå må jeg si at jeg koser meg. Jeg reiser masse rundt i landet, møter folk, besøker sykehjem og kjører bil. Jeg har et utrolig deilig liv nå. Nå skal jeg ha en lang sommerferie, sier Sylvi Listhaug i TV 2s oppblåsbare kjempeenhjørning.

#2hjørningen: Se hele intervjuet med Listhaug øverst i saken.

– Jeg er for mye borte

Det er likevel noe som gir Sylvi Listhaug dårlig samvittighet. Derfor har hun satt ett mål for sommerferien.

– Målet er rett og slett å kose meg. Slappe av med familien og være masse sammen med ungene mine, som jeg har veldig dårlig samvittighet for. Jeg er for mye borte fra dem. Så nå skal vi kose oss. Det er målet, sier hun.

Sylvi Listhaug (40) Planer i sommer: Skal til Sunnmøre og en tur til California i USA. Planen er å slappe av og være masse sammen med ungene. Favorittdrikke om sommeren: Sommer som vinter, hvis jeg skal kose meg litt ekstra, så drikker jeg Pepsi. Den vanlige typen med sukker og sukkeravgift. Gjerne isbiter også. Beste sommerminne: Da jeg var liten hadde tanta mi et sommerhus i nærheten av oss. Hun bodde jo i California, men kom hjem hver sommer. Å besøke de i sommerhuset og være samme med dem var fantastisk. Verste sommerminne: Jeg var ikke sånn overvettes begeistret for noen campingturer, spesielt en campingplass der jeg alltid ble syk. All inclusive eller backpacker: Jeg er ikke backpacker-type, det liker jeg ikke. Heller all inclusive. Men det beste er å reise uten å ha alle planene klare. Jeg planlegger ikke ned i minste detalj, men vi tar det litt som det kommer.​

I sommer går turen «hjem» til Sunnmøre, som Listhaug beskriver som «Norges perle med flotte fjell og fjord». Det blir også en tur over dammen til Sør-California. Stortingspolitikeren legger ikke skjul på at hun er glad i å feriere i USA.

– Jeg synes det er så artig å feriere der. Det er så mye å velge mellom og gjøre på. For ungene så er det fantastisk, sier Listhaug, før hun kommer med en liten innrømmelse:

– Jeg hater å shoppe, men jeg elsker å shoppe i USA.

Og når Listhaug drar på shopping i USA, så er det klær hun kjøper.

– Jeg synes det er veldig kjedelig å gå i butikker, men akkurat der så er det greit. Du vet hva du skal se etter og hvor du skal gå. Ja, jeg er rett og slett mer kjent på shoppingfronten der enn jeg er her, sier hun.

Drømmebilen

Men den tidligere statsråden har flere USA-tips på lur.

– Å kjøre bil er jo fantastisk. Det er flotte veier og lett å ta seg fram. Skiltingen er som regel forholdsvis god, i motsetning til her. Hvis jeg skulle kjørt bil i Oslo uten å ha visst hvor jeg skulle, så tror jeg at jeg hadde blitt veldig svett. Så det slipper man å bekymre seg så veldig mye for der borte, sier hun.

– Er du glad i å kjøre bil?

– Jeg elsker å kjøre bil. Så noe av det aller artigste med å gå av som statsråd, er at nå kjører jeg masse bil. Det koser jeg meg med.

Listhaug er også klar på at hun foretrekker store biler, i hvert fall i USA.

​ – Vi pleier jo å leie SUVer, store SUVer. Sist gang var vi kjempeheldige og fikk en Cadillac Escalade. Det er jo drømmebilen. Så det var veldig kjekt altså. Så det er som regel sånne store, svære, deilige amerikanske biler, svarer hun.

Sunnmøringen har familie i USA, noe som er én av grunnene til at hun gjerne ferierer i USA når muligheten byr seg. Men det er mer som trekker henne til «mulighetenes land».

– Jeg har jo familie der, så jeg er jo vant til å reise dit. Men jeg liker denne friheten som er der. Jeg synes at der er det sånn at du i større grad enn her får lov til å være deg selv. Det er høyere under taket og ikke så mye jantelov som i Norge. Det synes jeg er forfriskende.

– Fascinerende at det blir så mye oppstandelse

Da Listhaug gikk av som justisminister, sa hun til NRK at det var viktig for henne å være seg selv, noe hun tydeligvis ikke kunne være i justisdepartementet. Hun er klar på at hun skal fortsette å være seg selv i tiden fremover.

– Jeg er meg selv da. Det er det viktigste for meg, og det kommer jeg til å fortsette med. Jeg har reist mye rundt omkring i landet de siste månedene jeg har vært på Stortinget. Så driver jeg og skriver bok, og den kommer til høsten. Jeg håper at den skal bli interessant lesning for mange, sier hun.

FERIEKLAR: Sylvi Listhaug hilser gjerne på enhjørningen før hun tar ferie. FOTO: Alexander Klanderud/TV 2

Ikke lenge etter at Sylvi Listhaug gikk av som statsråd, laget gatekunstneren AFK et bilde av en korsfestet Sylvi Listhaug. Bildet ble malt over med spraymaling, før noen studenter tok kunstverket inn og renset det. Kunstverket, som til slutt solgt, fikk bred omtale i media.

– Nei, det er det så mange som har meninger om, så det tenker jeg at de må få lov til å ha. Og jeg er jo veldig opptatt av ytringsfrihet, og synes at det er bra at folk bruker den. Men det er jo fascinerende at det blir så mye oppstandelse om et bilde, og det at man kjøper et sånt bilde til så mye penger, sier Listhaug.

– Jeg kanskje må bli aktmodell da, tjene litt penger på si. Neida, men man må jo le litt da, svarer hun lattermildt når hun blir spurt om hva hun egentlig synes om bildet.