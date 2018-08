Riksadvokat Tor-Aksel Busch er bekymret for gjengkriminaliteten i hovedstaden, og kalte i dag inn polititopper i Oslo, Øst politidistrikt og Kripos til møte. Etter møte sa han at det skal satses mer på å få gjengmedlemmer tiltalt og dømt.



En som har fått kjenne dette på kroppen, er Mikal Diego Rojas Bøckman (39).

– Dette garasjeanlegget er et av få tilholdssteder som vi som har vokst opp i blokkene her har hatt. Mange har ofte store familier med små leiligheter, og da er dette det eneste stedet du har tak over hodet om vinteren. Her eller i bodene.

Mikal Diego tar oss med inn i garasjen på Hauketo i Oslo sør der han og kompisene hang i store deler av ungdomsårene. En periode av livet da han var en del av det kriminelle miljøet i området.

Han er bekymret for barna som vokser opp i bydelen i dag. Han mener de fra tidlig alder lærer seg at de ikke er en del av fellesskapet.



Reiser aldri på fjellet eller til syden

– Denne bydelen er full av barn som ikke reiser på sydenferie om sommeren. På vinteren reiser de ikke på fjellet, eller går en skitur med familien. De blir ikke med på det som ofte er dyre aktiviteter for småbarnsfamilier som bor i små, trange leiligheter med mange unger, sier Rojas Bøckman.

– Jeg hadde aldri to tusen kroner til å drive med snowboard da jeg var yngre. På mange måter ekskluderes man fra den norske kulturen, mener han.

Mikal er selv født og oppvokst i Norge med en far fra Chile og mor fra Norge. Han sier han aldri har følt seg norsk.

– Jeg har aldri følt meg hjemme i Norge. Jeg har følt meg hjemme her på Søndre Nordstrand, for her er vi alle utlendinger. Jeg har vokst opp med arabere, sør-amerikanere, tyrkere. Man er ikke bare sin egen minoritet, men man blir en felles minoritet og får et samhold. Og det er veldig godt, men kan også bli noe dårlig om man ikke har riktige ressurser, tror han.

– Om å gjøre å være farligst i byen

Han tror at de som føler seg utenfor storsamfunnet bygger en identitet rundt utenforskapet og kriminalitet. Og når mediene gir det kriminelle miljøet oppmerksomhet, blir det bare verre.

– Jo mer som skrives om hvor farlige de er, jo mer forsterkes denne følelsen, identiteten om at man er farlig. Det gir mestringsfølelse for de som ikke føler mestring på andre områder. Det er rus, det er kriminalitet, om å gjøre å være farligst i byen, forteller 30-åringen, som selv er tidligere straffedømt.

Gjengvenner ble skutt

Flere av hans nærmeste kamerater kom seg ikke ut av det kriminelle livet og er fortsatt aktive i gjengmiljøet. Et par av dem har blitt skutt i oppgjør som knyttes til Holmlia-gjengen Young Bloods.

– Det er jævlig. Venner av meg har blitt skutt og angrepet. Det er ikke noe kult å være vitne til. Men det er det livet man velger når man går den retningen.

– Hva har det handlet om?

– Det vet jeg ikke. Men jeg vil anta at det har handlet om penger, respekt, alt.

Ifølge Mikal er jaget etter cash og «kred» stort innad i gjengmiljøene.

– Når man kommer fra ingenting, så har man jo lyst til å få til noe. Penger blir et symbol på at man ikke er så maktesløs og svak som samfunnet sier at jeg er. Man er ikke bare en dum innvandrer som ikke får til noe, sier han,

– Selv om man har tilegnet seg pengene ulovlig?

– Dessverre, ja. Man vet jo hva som er ulovlig og ikke, men for noen spiller det ingen rolle. For en som vokser opp her ute, er det mer å hente på å være kriminell enn å være lovlydig i det norske samfunnet, sier han.

Skjønner ikke hvor ille det er

– Men det er mange som vokser opp i fattigdom, som blir utsatt for vold, som ikke har ressurssterke foreldre, som likevel ikke blir kriminelle. Det kan oppfattes som ansvarsfraskrivelse?

– Ja, jeg skjønner det. Men det er vondt å leve i verdens rikeste land som de fattigste.

Han mener at ungdommene i denne delen av Oslo føler seg sviktet av samfunnet.

– Det er fattigdom, kombinert med stigmatisering, trakassering og svartmaling i media og fra politikere.

– Et demokratisk svik

30-åringen tror at folk ikke skjønner hvor ille situasjonen er. Han mener man må hjelpe ungdom mer i dette området enn ungdom andre steder.

– Ungdom andre steder har mer. Utgangspunktet her er tilnærma null, eller i minus. Og hvis man ikke skal skape et samfunn som er «spis eller bli spist», så må man gi adekvate tilbud der kidsa kan vokse. Det hjelper ikke bare med biljard og bordtennis. Man må skape arenaer der ungdom blir tatt på alvor og blir hørt. Det er et demokratisk svik at de unge her ute ikke blir hørt, mener han.

Om ikke noe skjer snart, så tror han det er for sent.

– Man er nødt til å få på plass ting som virkelig kan være med å bygge fremtiden her. Hvis ikke kan det gå troll i i ord og så får man disse svenske tilstandene som man liker å kalle det.