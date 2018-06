Da svenske Hans Nilson i 2017 filmet en helt hvit elg i Värmland i Sverige, endte klippet med å gå verden rundt.

I november ble det stor ståhei da det ble bestemt at elgen, som fikk navnet Ferdinand, måtte skytes, fordi den flere ganger hadde opptrådt aggressivt overfor mennesker.

Kort tid senere kom det derimot kontrabeskjed fra politiet, som opplyste om at fellingstillatelsen likevel ikke skulle gjelde lenger.

Nå er lokalbefolkningen i området igjen bekymret for den hvite elgen, men av en helt annen grunn.

Ferdinand har nemlig blitt borte.

Savnet siden januar

Siden januar har ingen sett elgen. Naturfotograf Ulf Jonasson, som har laget dokumentarfilmen «Skogens hvite konge», har observert Ferdinand flere ganger tidligere. Han forteller Aftonbladet at medlemmer av lokalbefolkningen har tatt kontakt med han fordi de ikke har sett elgen på lenge.

Jonasson sier at Ferdinand ville vært ni år i år, og at han dermed normalt har mange år igjen å leve. Nå er han derimot redd for at elgen er død, og har en hypotese om at Ferdinand kan ha gått gjennom isen.

– Ettersom snøen la seg tidlig kunne ikke isen fryse til på samme måte som når det er bart. Da kan isen bli forrædersk på noen steder, og det kan gå hardt utover elgen, sier han til avisen.

Jonasson medgir at Ferdinand kan ha lagt ut på vandring til et nytt område.

– Det kan godt hende, men da burde noen ha sett han i de nye områdene. Dessuten er han så stasjonær her i sitt område, så jeg har ikke stor tro på at han har gått et annet sted, sier han.

– Helt spesiell

Jonasson sier til TV 2 at lokalbefolkningen kjenner elgen godt, og forteller at mange savner han når de ikke ser han. Han forteller at det også er tungt for han selv.

– Jeg er i skogen nå og leter etter han på de stedene jeg har truffet på han tidligere, men jeg har ikke funnet han, sier han.

Naturfotografen anslår at det finnes omlag 50 hvite elger som Ferdinand i Värmland.

– Så vidt jeg vet finnes det noen i Norge og i Finland og i Nord-Amerika, men de er veldig uvanlige, sier han.

Jonasson understreker at Ferdinand er helt spesiell, fordi han er så vant til mennesker.

– Oppførselen hans gjør at folk hadde reagert med en gang om de hadde sett han, for han er så spesiell, sier han.

Raste mot turister

Etter at videoen av Ferdinand gikk viralt i fjor, strømmet turister til området for å få et glimt av han. Den svenske naturfotografen Ingemar Pettersson gikk den gang hardt ut i magasinet Svensk Jakt, og sa at han skjemtes over turistene.

– Jeg har sett hvordan 20 personer har omringet elgen på jakt etter det perfekte bildet. Det var rene heimevernsøvingen, og dyret kunne ikke gå noe sted, uttalte han.

Ulf Jonasson beskriver sin første observasjon av skogens hvite konge som «helt magisk».

– Jeg trodde ikke mine egne øyne. Han var utrolig vakker, sier han til Aftonbladet, og legger til at usikkerheten rundt hva som har skjedd med Ferdinand er vanskelig.

– Jeg hadde håpet å få se han igjen. Det er min sluttreplikk i filmen: «Håper vi ses igjen».