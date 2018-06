BankAxept formidler betalingsystemer til norsk handelsnæring, og selskapet har nå kommet frem til at «tæppe» er det nye norske ordet for kontaktløs betaling, skriver selskapet i en pressemelding.

Ifølge markedssjef Frode Riis Andersen i BankAxept var også ordene scanne og swipe høyt opp på listen.

Men på gateslang og folkemunne – hva vil det egentlig si «å tæppe»?

– Betyr å pule

For NRK-profilen Leo Ajkic betyr det noe helt annet enn å betale for matvarer i butikken.

– Tæpping betyr jo å pule noen, svarer han kontant da TV 2 spør om ordets betyning.

– Tæpping kan også være å tappe noen for penger.

Ajkic forteller at han har hørt ordet helt siden han var en guttunge.

– De sier det mye i hiphop-musikk. «Tap that ass», forklarer han.

Ordet «tæppe» er en fornorsking av det engelske ordet «tap».

– To stykker som koser seg

Linda Vidala, som i fjor sommer hadde stor suksess med hiten «Bængshot», forbinder ikke ordet «tæppe» med noe annet enn å hoppe i høyet.

– Wow! Jeg tenker med en gang at det er to stykker som koser seg, rett og slett. Hoppe i høyet. Prøver BankAxept å være ungdommelige?, flirer artisten.

Mads Hansen deler Ajkic og Vidalas syn på det nye betalingsordet.

– Tæpping blir ofte sagt i vulgære sammenhenger, men dette er en fornorsket harry-variant med æ.

– Hvis jeg noen gang skal si de ordene kommer de til å vokse i munnen min, hvis det er lov å si, sier Hansen til TV 2.

– Dette er dårlig jobba

Sylfest Lomheim, språkviter og tidligere direktør for Språkrådet, river seg i håret når TV 2 ringer og forteller om det nye ordet.

– Ja ... det er jo et forståelig ord, sier Lomheim ironisk.

– Jeg er rimelig oppgående, men ved å skrive ordet med «æ» kunne det like gjerne for meg hett «xxxxx». Det sier meg absolutt null og ingenting, sier språkviteren, og legger til:

– Det finnes hundrevis av aktuelle norske ord som de kunne brukt for at det skulle være forståelig. Dette er dårlig jobba. Jeg håper bankene holder et høyere nivå på andre arbeidsområder enn de språklige.

BankAxept ser ikke problemet

Markedssjef i BankAxept, Frode Riis Andersen, sier til TV 2 at ordet er et internasjonalt innarbeidet begrep.

– Visste dere at det på folkemunne og gateslang betyr å ha sex?

– Jeg har hørt det tidligere, men ser ikke noe problem egentlig. Å «tæppe» ligner på «tap», som brukes for kontaktløs betaling av internasjonale kortselskaper, som bruker dette ordet internasjonalt. «Tap» kommer også fra det norrøne ordet «tappa». At ord kan ha forskjellige betydninger, finner vi mange eksempler på, sier Riis Andersen.

– Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger, og ordet kom høyt opp på lista da vi spurte publikum gjennom nyordet.no og gjennom en undersøkelse vi gjennomførte via Norstat, forteller han, og avslutter:

– Det kommer helt an på hva man legger i det. Språket vårt lever og ungdom er kreative i språkbruken. De får impulser fra andre språk og vil alltid sjonglere mellom slang og det etablerte.