Vaskebjørner er normalt ikke kjent for å være særlig modige dyr. Men vaskebjørnen som tirsdag klatret opp en av de høyeste bygningene i Minnesota i USA, kan ikke sies å falle inn under den kategorien.

Gikk viralt

Ifølge The Guardian ble vaskebjørnen først oppdaget på taket til nabobygget, og ble trygt fjernet derfra.

Men istedet for å søke sikkerhet, hoppet den over til UBS tower som rager 60 meter over bakken. Der tilbragte det modige dyret hele dagen.

Publiserte oppdateringer

Etter at bildene ble publisert, gikk vaskebjørnen viralt på Twitter og fikk sin egen emneknagg #MPRraccoon. Emneknaggen trender nå på topp i USA.

Der publiserte en rekke mennesker oppdateringer om hvordan det gikk med vaskebjørnen.

Australske ABC skriver at dyret skapte bekymring for en rekke mennesker som fryktet for vaskebjørnens sikkerhet.

På veien opp skyskraperen stoppet den ved vinduskarmene for å ta seg en velfortjent hvil.

Siste oppdatering i saken er at vaskebjørnen har kommet seg opp på taket av bygningen. Her er det plassert ut feller i håp om å fange den nybakte kjendisen.