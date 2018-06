«En liten gutt skal ikke trenge å måtte ta farvel med sin partner in crime, sin lekekamerat, sin beste venn, sin lillesøster.»

Matt Sooter (29) fra delstaten Arkansas publiserte det hjerteskjærende bildet av sønnen Jackson og datteren Adalynn på Facebook-gruppen «Hope for Addy Joy - Fighting DIPG» 3. juni.

Kort tid senere var lille «Addys» historie på forsiden av flere amerikanske nyhetssider, blant annet NBC.

Fikk kreft som toåring

Adalynn Joy Sooter ble i november 2016 diagnostisert med kreft i hjernestammen.

Den da to år gamle jenta gikk gjennom 33 strålebehandlinger, men kreften spredte seg etterhvert til ryggraden.

Faren forteller at fireåringens symptomer nylig forverret seg raskt, og at hun ikke lenger klarte å verken spise eller svelge uten vanskeligheter.

«Sannsynligvis har hun ikke mye tid igjen. For familien vår og nære venner: Hvis du vil ta farvel med henne, anbefaler vi at du kontakter oss og gjør det snart. Be for Jackson. Han vil ikke forlate hennes side, og vi vil heller ikke tvinge ham til det. Be for oss», skrev Matt natt til 3. juni.

Donerte bort hjernen og ryggraden

Noen timer senere orket ikke den lille kroppen lenger, og Adalynn døde på sykehuset omringet av familie.

«Vår vakre, lille jente mottok den mirakuløse helbredelsen som vi alle har bedt om i så lang tid, og løp inn i Jesu armer.»

Matt skriver at datteren forlot denne verden akkurat som hun hadde levd: Sta og fredfull.

«Alt dette skjedde så mye raskere enn vi hadde forventet, men det er i seg selv en velsignelse at hun ikke led mot slutten.»

Foreldrene besluttet å donere bort fireåringens hjerne og ryggrad til vitenskapelig forskning, i håp om å redde fremtidige barn fra samme skjebne.

Lørdag 9. juni ble Adalynn bisatt, og foreldrene ba venner og familie om å kle seg i hennes favorittfager – rosa, lilla og blått – for å hylle det korte livet.