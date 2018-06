Mannen som til vanlig jobber i FBI, var bevæpnet da han gikk ut på en nattklubb i Denver, Colorado, 2. juni.

Mannen danset og tok en backflip på danskegulvet da alt gikk galt. Pistolen falt ut av hylsteret, og gikk av. En person ble skutt i beinet.

En video av episoden ble postet på sosiale medier og gikk umiddelbart viralt.

Agenten er identifisert som Chase Bishop (29).

Politiet i Denver opplyser tirsdag et Bishop har meldt seg for politiet, og at han er arrestert mens han etterforskes for uaktsom kroppsskade.

Han er ikke formelt siktet i saken, opplyser politiadvokaten til nyhetsbyrået AP.

Mannen som ble skutt i beinet er på bedringens vei.

FBI-kontoret i Denver har ikke kommentert saken. Bishop jobber selv ved kontoret i Washington D.C.

