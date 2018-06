Danske Lea Jensen og kjæresten fra Frederikshavn var lørdag på tur med schäferhunden Morgan da det brått sprutet blod fra hundens ansikt.

– Vårt ønske er at budskapet når ut til folk, sier Jensen til TV 2.

I en Facebook-post advarer hun mot stygge bilder.

«Unnskyld for bildene, men Kenneth og jeg ble enige om å gjøre dette synlig da det simpelthen er grotesk», skriver hundeeieren, og legger ved bilder av den blodige hunden.

Skarp kniv

Hundeeierne rundet et stakittgjerde da Morgan ga fra seg en hjerteskjærende lyd.

Noen hadde plassert en skarp kniv med knivbladet stående rett ut.

Det var danske BT som først omtalte hendelsen.

«Vi var heldige, hvis man kan si det sånn, for han kunne fått kniven rett i øyet, og da hadde han mistet det», skriver Jensen og fortsetter:

«Vi skriver dette lille oppropet fordi vi ikke kan forstå at folk kan finne på å gjøre noe slikt. Vi tror ikke at kniven var plassert der ubevisst – og det samme mente også veterinæren», skriver dansken.

Anmeldte hendelsen

Jensen forteller videre at hendelsen ble rapportert inn til politiet, men at politiet ikke kan gjøre noe da det ikke er bevis for at kniven var plassert der med intensjon for å skade dyr.

«Morgan er ved godt mot, og ligger nå i sengen sin godt bedøvet etter narkosen. Igjen – beklager for bildene, men vi synes det skal gjøres synlig så det ikke skjer med andre hunder», avslutter hun innlegget med.