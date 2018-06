Danske Rolf Christensen og en venninne lå tirsdag denne uken på stranden i Skagen i Danmark, og duppet av i den deilige ettermiddagssolen.

Plutselig hørte Christensen et høyt skrik fra venninnen som hadde våknet.

For det er ikke bare vi mennesker som elsker å steke i solen.

Et par centimeter unna

En hoggorm ville også ligge behagelig i solsteiken, og hadde tatt plass på strandhåndkledet kun noen centimeter unna de sovende vennene.

Det var danske BT som først omtalte hendelsen.

– Den kravlet ubemerket opp på badehåndkleet mens vi sov, sier Christensen til TV 2.

– Wow! Her? Nå?, tenkte dansken da han oppdaget den ubudne gjesten.

Dansken, som jobber ved Grenen Fuglestation, legger til at han er godt vant til hoggormer da han som fuglekikker er mye ute i naturen.

«Scary opplevelse»

48-åringen gjenfortalte historien til sine Facebook-venner, og skrev at det var en «scary» opplevelse:

«Herved hatt en skummel hoggorm-opplevelse i Skagen på stranden nedenfor Stokmilen i går. Den lille, søte giftslangen hadde ubemerket lagt seg på badehåndkleet vårt mens vi solte oss.»

«Den ble redd og la seg i strandkanten ganske nærme bølgeskvulpet. Jeg lånte en bøtte fra en familie lenger ned på standen, så jeg fikk fanget den og bar den opp til Stokmilen», skriver Christensen videre.

Fikk indre blødninger av bitt

Fredag forrige uke omtalte TV 2 saken der tre år gamle Kristoffer ble alvorlig forgiftet av et hoggormbitt.

Foten til treåringen hovnet opp, og huden ble gul og blå. Etter en telefon til legevakten ble det sendt ut både ambulanse og legehelikopter.

På sykehuset fikk Kristoffer god behandling og alt så greit ut, selv om den lille gutten hovnet veldig opp i kroppen og la på seg fem kilo.

Så oppdaget de blod i bleia og skjønte at han hadde indre blødninger. Da ble de sendt til Ullevål sykehus i Oslo. Kristoffer endte opp med å tilbringe hele ti dager på sykehus.

– Holde kroppsdelen rolig

Seksjonslege ved akuttmottaket på Sjukehuset Telemark, Harry Achterberg, sa til NRK at det er svært sjelden at folk blir så syke av et hoggormbitt.

– Det gjør vondt, likevel må en holde kroppsdelen rolig og ikke bevege seg for mye. Det er farligst for små barn, gravide og eldre, sa Achterberg.