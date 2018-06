Rickard Nordström er ikke en lærer av den gamle sorten. Før skulle man gjerne stå «som perler på en snor» og være stille når læreren kom for å ta imot elevene om morgenen. Slik er det ikke for 4.klasse ved Ängslättskolan i Malmø.

Fire morgener i uka møter Nordström opp utenfor inngangen, hvor elevene hans står på rekke. Så er det hele igang.

Elevene har selv valgt hvordan de vil hilse på læreren sin, og Nordström har måttet lære seg alle som én utenat.

– Det er 24 elever i klassen, og i og med at flere har valgt å hilse med for eksempel en «high five», er det vel 18 ulike hilsninger, forteller læreren entusiastisk til TV 2.

LÆRER: Rickard Nordström er lærer for 4.klasse ved Ängslättskolan i Malmø. Foto: Privat

Tok tid å lære

Klassen begynte med dette i januar, og Nordström innrømmer at det tok litt tid før han lærte seg alle.

– Noen ville jo endre sin i løpet av den første uka, men etter to til tre uker med trening klarte jeg det, sier han.

Barneskolelæreren fikk inspirasjon fra den amerikanske læreren Barry White Jr. som gjorde det samme for et år siden, og tenkte han kunne gjøre sin egen lille greie utav det.

– Det viktigste for meg er at barna blir sett og samtidig får en morsom start på dagen. Mange familier stresser ofte før de skal ut døra, sier Nordström.

Massiv respons

Stuntet har fått massiv respons i sosiale medier etter at Nordström delte det i sine sosiale kanaler kalt «Magister Nordström». I skrivende stund er videoen sett 1,9 millioner ganger på Facebook og 900.000 ganger på Instagram.

–Jeg hadde ikke trodd at det skulle bli så stort! Jeg har fått skikkelig god respons fra foreldre rundt om, forteller han.

Den personlige hilsningen er bare én av flere ting han gjør for å få barna til å føle seg sett, tatt på alvor og inkludert.

– Jeg driver også mye sosial trening i klasserommet. Jeg jobber for at barna skal ha en god selvfølelse, tro på seg selv og ha aksept for sine medelever og andre. Jobber man godt i team, tror jeg også hvert enkelt individ utvikler seg mer, sier han.

– Tenk utenfor boksen!

Dessuten har de alltid en liten gulrot å se frem til på fredager.

– Hver fredag avslutter vi med en dans. Dette er en dans hvor barna har valgt musikken og koreografien selv.

Nå oppfordrer han også andre lærere til å tørre å rive seg litt løs fra læreplanen.

– Vi har et skolesystem som forteller oss alt hva vil skal gjøre i læreplanen, men verden utenfor utvikler seg raskt, og derfor må vi tenke litt utenfor boksen for å skape samhold og interesse for det barna skal lære. Vi må finne nye måter å nå elevene på, sier Nordström.