I oppveksten kjente Lana Beaton (39) og Amy Sanders (43) fra North Dakota i USA til hverandre. Foreldrene deres var venner, men de to jentene var aldri nære venninner.

Så, flere år senere, ble de begge gravide på samme tid. Og i begges mager lå et barn med Downs syndrom.

Ved en tilfeldighet fikk Lana vite av en venn at barndomsvenninnen Amy også hadde født et barn med Downs syndrom.

– Jeg tenkte at ved å kontakte Amy ville vi kanskje kunne være en god støtte for hverandre. Jeg sendte henne en forsiktig melding og spurte om Cutler hadde et ekstra kromosom som Clara, og Amy svarte innen en time, sier Lana til The Independent, via nyhetsbyrået SWNS.

Møttes som babyer

I 2016 bestemte mødrene seg for å møtes med barna på en kafé. Der ble det raskt klart at barna kjente en tilknytning til hverandre.

– Vi la babyene ut på et pledd, og de begynte å røre ved hverandre. Du kunne se at det var en tilknytning mellom dem, sier Beaton.

TIDLIG TILKNYTNING: Allerede som babyer var Cutler og Clara tett knyttet til hverandre. Foto: Facebook/ClaraAndCutler

I dag har Clara og Cutler blitt to år gamle, og har fått et sterkt vennskap. De møtes minst to ganger i uka og trives godt med hverandres selskap og ulike personligheter. Mens Clara er utadvendt, er Cutler mer sjenert.

– Alle blir imponert over deres vennskap, sier Amy.

LEKER: Duoen møtes to ganger i uka for lek og trening. Foto: ClaraAndCutler

– Cutler har en fantastisk alliert i Clara, og vi vet at de vil bli en fantastisk støtte for hverandre når de vokser opp, sier hun.

Sjarmerer «alle»

Mødrene har også startet en Facebook-side for Clara og Cutler, hvor de deler små hverdagsglimt fra sine liv. På grunn av diagnosen har begge barna tilbrakt tid på sykehuset med ulike medisinske utfordringer.

Lille Clara har blant annet gjennomgått en hjerteoperasjon, og må mates gjennom en sonde i magen.

Hittil har Facebook-siden fått nærmere 7.000 følgere. Etter at historien om de to sjarmbombene begynte å spre seg for få dager siden, bare øker antallet, ifølge mødrene.

«Vi elsker virkelig all kjærligheten for @ClaraAndCutler!», skriver de.